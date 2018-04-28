ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Минута рекламы во время трансляций ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей

    Футбол на ТВ Футбол России ФИФА Между тем Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Минута рекламы во время трансляций ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей
    На фото:Минута рекламы во время трансляций ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей
    Минута рекламы на российских каналах во время трансляций ЧМ-2018 стоит 7,5 млн рублей, информирует РБК со ссылкой на компанию «Телеспорт», которая занимается размещением рекламы в трансляциях матчей ЧМ-2018 на «Первом канале» и «России 1».

    Базовая стоимость минуты рекламы составит 7,5 млн рублей с НДС. Это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016 (11 млн). По сравнению с ЧМ-2014 в Бразилии, стоимость минуты рекламы не выросла, а даже несколько снизилась (7,538 млн).

    Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ

    По словам гендиректора по продажам «Телеспорта» Эрики Суриковой, конкретные расценки различаются в зависимости от объема размещения, выбора опций (классическая реклама или спонсорская заставка; позиционирование в блоке и т.п.), статуса рекламодателя и прочего.

    Традиционно первыми предложение купить рекламу в трансляциях получают официальные партнеры турнира, и если они это предложение принимают, то автоматически закрывается доступ для их конкурентов.

    Партнером ФИФА является Coca-Cola Co. Представитель ее российского офиса Владимир Кравцов сообщил, что компания уже выкупила рекламное время в предстоящих трансляциях чемпионата, воспользовавшись своим приоритетным правом. Таким образом, в трансляциях уже не может появиться реклама PepsiCo и других производителей напитков.

    Из семи глобальных партнеров ФИФА свой интерес к рекламе в телетрансляциях также подтвердили в российском офисе Hyundai-Kia. В «Газпроме» РБК сообщили, что не планируют размещать свою рекламу в трансляциях – зрители и так увидят рекламу компании на бортиках стадионов. Представитель Visa от комментариев отказался, в Adidas, Wanda, Qatar Airways не ответили на запросы.

    Напомним, что матчи ЧМ-2018 покажут «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ».

    В декабре 2017 года каналы договорились с ФИФА о приобретении прав на трансляцию примерно за 32 млн долларов.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • 28/04
    • Черчесов: Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные
  • 28/04
    • Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ
  • 27/04
    • «Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
  • 27/04
    • Швец: Мне нравится девиз «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой»
  • 26/04
    • Стартовало голосование за слоган сборной России на ЧМ-2018
  • 25/04
    • Колобков: Сборная России может победить любую команду на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять
    Подробный разбор
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
  • «Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»
  • Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета
  • Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Швеция и Россия начнут матч осторожно
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля
  • 1,95
    •
  • Спаллетти против Аллегри: кто кого перехитрит?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
  • 2,24
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:33
    • Месси назвал Иньесту феноменом
  • 11:23
    • Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ
  • Нас ждет результативная игра на «Стадио Олимпико»
  • «Торино» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 апреля
    • 3,10Завтра в 21:45
  • 10:49
    • В Китае хотят создать футбольную школу, которая будет названа в честь Андрея Шевченко
  • 10:41
    • Джорджевич: Если Дзюбы нет рядом, сразу становится тише
  • 10:28
    • Футболиста удалили с поля после празднования гола в матче МЛС
  • 10:14
    • «Арсенал» может подписать защитника дортмундской «Боруссии»
  • Семь лет спустя
  • ПСЖ — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 29 апреля
    • 2,10Завтра в 22:00
  • 09:54
    • Зинченко: Разочарован тем, что мои слова были вырваны из контекста
  • Вслед за «Баварией» и «Сити»
  • «Депортиво» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанской Примеры 29 апреля
    • 2,55Завтра в 21:45
  • 09:40
    • Монтелла может покинуть тренерский пост в «Севилье»
  • 09:27
    • Лоран Блан может возглавить «Челси»
  • 08:59
    • Агент Сарри посетил Лондон и проведет переговоры с «Челси»
  • 08:30
    • Марадона покинул пост главного тренера клуба из ОАЭ
  • 08:16
    • «Кайзерслаутерн» вылетел в третью Бундеслигу
  • 08:04
    • Президент «Барселоны» хотел бы вернуть Неймара
  • 07:27
    • Черчесов: Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные
  • Бразильская система по-неаполитански
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 35-го тура Серии А 29 апреля
    • 2,02Завтра в 19:00
  • Кто сказал, что шмели не кусаются?
  • «Вердер» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 29 апреля
    • 2,07Завтра в 19:00
  • Оторвется ли «Ростов» от опасной зоны?
  • «Ростов» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля
    • 2,25Завтра в 19:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус