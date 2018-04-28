Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ

Российская футбольная Премьер-лига, которая до сих пор не договорилась с «Газпром-Медиа» о параметрах нового контракта на трансляцию чемпионата России, получила еще одно предложение, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству лиги.

ООО «Агентство спортивного маркетинга» предложило выкупить «полный пакет вещательных прав» на следующие пять сезонов лиги за 11 млрд рублей, утверждает источник.

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ООО «Агентство спортивного маркетинга» учреждено в мае 2016 года и принадлежит Любови Ронис. Партнером агентства является инвесткомпания O.K. Solutions, созданная Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Они известны как основатели рекламной группы Aegis Media, сейчас являющейся российским офисом международного рекламного холдинга Dentsu Aegis Network (среди клиентов — «Отисифарм», «Эльдорадо», «Яндекс», GM).

Сообщается, что «Газпром-Медиа» продолжает переговоры с РФПЛ о покупке прав на трансляции матчей. Последний вариант контракта, предложенный «Газпром-Медиа», рассчитан на три сезона и предполагает приобретение прав только на телетрансляции. Стоимость контракта, предложенная «Газпром-Медиа», составляет ​1,5–1,7 млрд рублей в год.