Прядкин: По новому контракту на федеральном ТВ покажут 2 матча максимум

Новый контракт на показ матчей чемпионата России может быть заключен не с «Матч ТВ»

Президент РФПЛотметил, что новый контракт на показ матчей чемпионата России может быть заключен не с «Матч ТВ».

На данный момент у РФПЛ действующий контракт с «Матч ТВ», который истекает по окончании сезона-2017/18.

«Рассматривается (вариант заключения контракта не с "Матч ТВ"). У нас есть решения правления лиги, мы выносим наши права на тендер. Эти права будут разделены на четыре сегмента: производство, IT-права, платное и четвертое – открытый эфир. Выиграет сильнейший», – приводит «Р-Спорт» слова Прядкина.

«Мы понимаем, что эта тема болезненная для болельщиков, мы понимаем, что все привыкли смотреть футбол на бесплатном телевидении и эта тема непростая. Я могу сказать, что в следующем контракте подразумевается показ двух матчей в туре на федеральном канале – максимум», — добавил функционер.