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    «Ювентус» не справился с «Кротоне», «Наполи» разгромил «Удинезе»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Кротоне Наполи Удинезе Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

    Счет в матче открыли на 16-й минуте хозяева — отличился Алекс Сандро, однако на 65-й минуте Симеон Нванкво сравнял счёт.

    В другом матче отчетного тура «Наполи» на своём поле переиграл «Удинезе» — 4:2.

    Голами в составе неаполитанской команды отметились Лоренцо Инсинье (45+2), Рауль Альбиоль (64), Аркадиуш Милик (70) и Лорензо Тонелли (75).

    За гостей забивали Якуб Янкто (41) и Сванте Ингельссон (55).

    Благодаря этой победе «Наполи» сократил отставание от лидирующих в таблице с 85 очками туринцев до четырёх баллов.

    Римский «Лацио» в гостях обыграл «Фиорентину» — 4:3.

    В составе победителей отличились Мартин Касерес (45), Фелипе Андерсон (69) и Луис Альберто, оформивший дубль на 39-й и 73-й минутах.

    За хозяев хет-трик оформил Жордан Верету, забивший с игры на 16-й и 54-й минутах и реализовавший пенальти на 31-й минуте.

    Столичная «Рома» в родных стенах переиграла «Дженоа» — 2:1.

    В первом тайме Дженгиз Ундер открыл счёт в матче на 17-й минуте, а на 52-й защитник гостей Эрвин Жуканович забил в собственные ворота, удвоив преимущество римлян.

    Вскоре Джанлука Лападула отыграл один мяч, поразив ворота «Ромы» на 61-й минуте.

    В других матчах тура «Торино» сыграл вничью с «Миланом», «Верона» проиграла «Сассуоло» (0:1), «Сампдория» одолела «Болонью» (1:0), а СПАЛ и «Кьево» поделили очки (0:0).

    «Акулы» сыграют без психов«Кротоне» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянской Серии А 18 апреля
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