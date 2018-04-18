«Ювентус» не справился с «Кротоне», «Наполи» разгромил «Удинезе»

Туринскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Счет в матче открыли на 16-й минуте хозяева — отличился Алекс Сандро, однако на 65-й минуте Симеон Нванкво сравнял счёт.

В другом матче отчетного тура «Наполи» на своём поле переиграл «Удинезе» — 4:2.

Голами в составе неаполитанской команды отметились Лоренцо Инсинье (45+2), Рауль Альбиоль (64), Аркадиуш Милик (70) и Лорензо Тонелли (75).

За гостей забивали Якуб Янкто (41) и Сванте Ингельссон (55).

Благодаря этой победе «Наполи» сократил отставание от лидирующих в таблице с 85 очками туринцев до четырёх баллов.

Римский «Лацио» в гостях обыграл «Фиорентину» — 4:3.

В составе победителей отличились Мартин Касерес (45), Фелипе Андерсон (69) и Луис Альберто, оформивший дубль на 39-й и 73-й минутах.

За хозяев хет-трик оформил Жордан Верету, забивший с игры на 16-й и 54-й минутах и реализовавший пенальти на 31-й минуте.

Столичная «Рома» в родных стенах переиграла «Дженоа» — 2:1.

В первом тайме Дженгиз Ундер открыл счёт в матче на 17-й минуте, а на 52-й защитник гостей Эрвин Жуканович забил в собственные ворота, удвоив преимущество римлян.

Вскоре Джанлука Лападула отыграл один мяч, поразив ворота «Ромы» на 61-й минуте.

В других матчах тура «Торино» сыграл вничью с «Миланом», «Верона» проиграла «Сассуоло» (0:1), «Сампдория» одолела «Болонью» (1:0), а СПАЛ и «Кьево» поделили очки (0:0).