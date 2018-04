Туринская сказка превратилась в драму

Побледневший Роналду

«В это невозможно было поверить. Даже невероятный успех "Ромы" днем ранее не казался настолько невероятным. Все-таки римляне разгромили "Барселону" дома, при поддержке заполненного "Стадио Олимпико". Им помогал дух великого Франческо Тотти.

Да и все предыдущие великие подвиги команд в ответных матчах случались дома, а не в гостях. Та же "Барса" в прошлом розыгрыше громила "ПСЖ" на "Камп Ноу". Но чтобы отыграться после крупного поражения на чужом поле… Да еще и без ключевых звезд – дисквалифицированного Дибалы и травмированного Барцальи. Не случалось таких чудес НИ-КОГ-ДА!

Оказалось, потеря Дибалы и Барцальи – ничто по сравнению с отсутствием капитана мадридцев Серхио Рамоса, получившего в Турине критическую желтую карточку.

Оборона хозяев проваливалась раз за разом. А побледневший Криштиану Роналду явно не понимал, что происходит. В чемпионате Испании "Реал" давно уже потерял шансы на золото, и только Лига чемпионов позволяла "Королевскому клубу" сохранить королевский лоск по итогам сезона.

Когда Навас ошибся на выходе после простой подачи Дугласа Косты, выпустил мяч из рук, и позволил Матюиди довести счет до 0:3, стало ясно: либо "Реал" все-таки переломит ход этого сказочно-необычного поединка, либо дни Зинедина Зидана во главе команды сочтены», — восхищается туринцами автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

Дубль Манджукича

«Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси Реакция прессы на матч «Рома» — «Барселона» «Итальянцы, помня о подвиге "Ромы" днем ранее во встрече с "Барселоной", с первых секунд бросились в атаку и уже на 2-й минуте открыли счет, возродив интригу в этом противостоянии, — Марио Манджукич в ходе размашистой атаки замкнул на дальней штанге подачу Сами Хедиры.

Мадридцы быстро пришли в себя и стали планомерно подавлять волю соперника к победе. Несколько минут спустя только опыт и мастерство Буффона уберегли гостей от гола Бэйла – валлийцу, оказавшемуся с глазу на глаз с вратарем, не хватило даже двух попыток, чтобы переиграть голкипера. Еще через три минуты Иско оказался первым на добивании после удара Роналду, но лайнсмен углядел у него офсайд.

Почувствовав, что команда теряет нити игры, Аллегри принял супернеожиданное решение и заменил оппонента Роналду на фланге Маттиа Де Шильо на Штефана Лихтштайнера. Ход был однозначно тактическим, и Де Шильо выражал бурю негодования, но повлиять ни на что уже не мог.

После бурного начала игра успокоилась, и стало казаться, что хозяева контролируют ход встречи. И тут туринцы повторили финт из стартового отрезка: подача с правого фланга, прыжок Манджукича – и 0:2! Хорват стал первым в истории Лиги чемпионов, кому удалось оформить дубль на "Сантьяго Бернабеу" в течение первого тайма. Как было не вспомнить о роли такого же гиганта Эдина Джеко в камбэке "Ромы" против "Барселоны"?», — проводит параллели обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

«Ювентус» зря ждал овертайма

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Герои и неудачники английского четвертьфинала ЛЧ Кинжал в сердце «Сити» от Салаха, привычное дело для Лаоса и фэйлы центральных защитников «Чем игра на "Сантьяго Бернабеу" была круче происходящего в Риме – на поле присутствовали две команды. "Рома" своей тактикой и прессингом уничтожала "Барселону". "Реал" после гола никуда с поле не ушел. Бэйл мог забивать чудесный гол пяткой. Иско трижды оказывался в ударной позиции – спасали защитники или Буффон. Роналду тоже был на поле.

Все же наверняка помнят, что последние несколько лет Флорентино Перес ищет для "Мадрида" звездного и популярного голкипера. На 61-й минуте Кейлор Навас, кажется, сделал окончательно подтолкнул президента к переговорам по Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумме или Алисону Бекеру. Выронить в своей вратарской мяч после стандартной подачи с фланга – это даже хуже той прически, которую Навас себе позволяет последние полгода. И да, в этот момент по шкале "Ромы" задача прохода снизилась минимум в два раза. Каждый новый гол "Юве" заставлял "Мадрид" забивать дважды. А игра хозяев впереди не сильно изменилась даже после выхода Васкеса и Асенсио вместо Бэйла и Каземиро. Более того – "бланкос" стали слабее. Бэйл давал необходимое движение впереди, а без бразильского опорника "Мадрид" вообще регулярно проваливается. В какой-то момент повеяло каталонской безнадегой, когда все опасные моменты создаются только после штрафных ударов. Упорно пытался затащить команду Иско, но Буффон был против. Роналду тоже был на поле.

Главная претензия к "Ювентусу" (простите!) в том, что они слишком спокойно ждали овертайма. У Аллегри оставалось еще две замены, быстрый Куадрадо на скамейке. Но он вместе со своими футболистами как-то успокоился, забив третий. Это вообще не очень правильно, когда против тебя "Реал" – они таких спокойных при Зидане регулярно закапывали, в том числе в плей-офф и финалах. Закопали и сегодня», — анализирует автор «Чемпионата» Павел Пучков.

Matuidi!!!!!! Juve 3⃣-0⃣* up in the second leg where is Ronaldo and co Agg3⃣-3⃣ @nealcol what going on with the Spanish teams #UCL #RMAJUVE pic.twitter.com/3pGLZTy03h — RisingStarRSA (@RisingStarRSA) 11 апреля 2018 г.

Драма Буффона

«Ливерпуль» пустил еврокубковые мечты «МанСити» по ветру Вторая победа команды Юргена Клоппа над дружиной Гвардиолы — в нашем обзоре прессы «Серхио Рамос, перед игрой обещавший "покончить с “Юве”", проглотил свою улыбку и в недоумении наблюдал с трибуны, как партнеры пропускают в третий раз. 3:3 по сумме двух встреч! Все окончательно забыли, что параллельно чудо пытается, но не может совершить "Севилья", проигравшая дома в первом матче "Баварии" — 1:2. Тем временем поклонники "сливочных" безостановочно икали, как будто их кто-то вспоминал. Уж не болельщики ли "Барселоны", над которыми мадридцы активно глумились после событий вторника?

И на последней (!) компенсированной минуте матча англичанин Майкл Оливер поставил неожиданный, но все же справедливый пенальти в ворота итальянцев. Более того, не ограничился одиннадцатиметровым, удалив за эмоции… Джанлуиджи Буффона! Очередная трагедия великого вратаря, чья сборная не попала на чемпионат мира — 2018.

Криштиану Роналду не оставил шансов Войцеху Щенсны, доказав, что с нервами у него все в порядке. Голевая серия форварда в ЛЧ продолжена. Фантастическая развязка! Настоящая драма!», — не может сдержать эмоций специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

Зидан понимает Буффона

«Во втором тайме "Реал" завладел мячом, насел на ворота Буффона, но никак не мог забить. Все шло к дополнительному получасу, но на последней добавленной минуте произошла катастрофа.

Навес, Криштиану Роналду в высоком прыжке выиграл воздух у Алекса Сандро, скинул мяч на Лукаса Васкеса, но на того наскочил сзади Мехди Бенатия. Марокканец и правда толкнул Васкеса двумя руками и не коснулся мяча. Испанец повалился на газон, и арбитр Майкл Оливер поставил пенальти.

Пенальти еще ладно, но англичанин зачем-то выгнал с поля Джанлуиджи Буффона. Очевидно, за нецензурную брань. Буффона в воротах заменил Войцех Шченсный, но потащить пенальти от Роналду он не мог.

"Минуты перед пенальти казались вечностью, — признался после игры Роналду. — Пульс зашкаливал, но я успокоил себя, так как знал, что это может стать решающим ударом. Слава богу, я забил, и мы прошли дальше".

Эта красная карточка — первая у Буффона в Лиге чемпионов. Не все поняли такое решение Оливера. И правда, не Буффон фолил на Васкесе, да и руку на судью голкипер вроде не поднимал.

Перед игрой в Мадриде капитан "Ювентуса" допустил, что это будет его последний матч в Лиге чемпионов. 40-летний Джиджи завершает карьеру. На его счету 117 игр в ЛЧ, из них ровно 50 — сухие. В Мадриде Буффон тоже не пропустил.

Зинедин Зидан наверняка понимает, что чувствует Буффон», — сочувствует голкиперу редакция Sport24.

Тренерская смекалка

«Стоит похвалить Аллегри за смелость. Во-первых, стартовое рвение и грамотный настрой команды, которая не перегрелась при этом. Во-вторых, очень уверенный разбор в ситуации с Де Шильо. Маттиа был заменен уже на 17-й минуте игры. Причем чисто по тактическим соображениям Аллегри не устроило то, как Де Шильо совмещает работу в обороне и подключения в атаку, как он сдерживает Роналду. Массимилиано не стал сомневаться и ждать перерыва, а закрыл глаза, махнул рукой и сменил Де Шильо на Лихтштайнера немедленно. Штефан здорово влился в командную работу, очень эффективно действовал на всех линиях, а в конце первого тайма и голевой подачей на Манджукича отметился.

В-третьих, Аллегри не стал играть во что-то подковерное. Он указал своим ребятам действовать предельно жестко, на грани. Только так можно было пережимать в центре поля мощный мадридский кулак. Да, туринцы все почти обзавелись желтыми карточками, но игроки "Реала" продирались с кровью буквально к чужой штрафной. В выборе методики работы против "Реала" Аллегри сработал блестяще, всегда бы так.

Что касается Зинедина Зидана, то его задачей было встряхнуть команду, заставить ее отбросить мысль о том, что "Реал" превосходит соперника и после первого матча уже нереально, чтобы "Ювентус" как-то отыгрался. Футболисты "Реала" не могли в это поверить, отсюда и неоднозначное отношение к создаваемым моментам, к концентрации на игре в целом. И Зидан тоже работал уверенно по ходу поединка.

Он уже в перерыве убрал из центра поля Каземиро, чью игру все равно пережимали жесткие цепкие центрхавы "Ювентуса", убрал Бэйла, который, кажется, решает свои личные задачи на поле и уже мыслями не ассоциирует себя с "Реалом", что было заметно по его нашумевшей реакции на голы в Турине. Точнее, по отсутствию реакции. Выпустил Васкеса и Асенсио – молодежь, которая должна была добавить азарта и желания, настроя и мотивации, а также больше расправить крылья атакам», — анализирует блоггер Soccer.ru Синклейр.

Amazing. Cristiano Ronaldo hugs and consoles Buffon in the mixed zone while leaving the Bernabéu. Respect 👏 pic.twitter.com/vKD7RhVKm7 — TheCristianoFan (@TheCristianoFan) 11 апреля 2018 г.

Буффону пора заканчивать

«Вылететь от "Мадрида" из Лиги чемпионов без шансов вряд ли менее обидно, чем вот так. Когда ты за 75 минут всей командой пробегаешь на 10 км больше соперника. Когда отыгрываешь невероятный отрыв. Появляется надежда на чудо, которую коленом в спину соперника ломает марокканский псих. В четвертьфинале на последних минутах просто нельзя так лететь на мяч. Буффону, конечно, надо было орать на Бенатиа. Но досталось арбитру. Самым страшным теперь будет, если великий Джиджи решит, что его карьера не может закончиться без Кубка чемпионов.

Великого вратаря хочется запомнить по гениальным сейвам. По его идеально вежливым формулировкам в адрес соперников даже после поражений. Чёрт возьми, по слезам после проигранного финала в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Не хочется видеть отчаявшегося итальянца в возрасте, который от бессилия летит править челюсть судье. В студии BT Sport этот матч разбирали Рио Фердинанд, Стивен Джеррард и Майкл Оуэн. Они назвали это удаление – "стрельбой по Бэмби". Буффон своей карьерой точно заслужил такие проявления жалости от тех, кого пережил на футбольном поле?», — отправляет вратаря на покой автор «Чемпионата» Павел Пучков.

Is the dream over?

Buffon's likely last run at the Champions League ends in more heartbreak. pic.twitter.com/5WvsvEPj7o — FOX Soccer (@FOXSoccer) 11 апреля 2018 г.

Позор Оливера

«А "Реал" играл нервно, напрашивался на фолы, футболисты хозяев падали в штрафной, взмахивая руками, но Майкл Оливер был непреклонен. Британский арбитр выдавал справедливые желтые карточки и останавливал игру тогда, когда ситуация того заслуживала, позволяя командам бороться и показывать самый искрометный футбол, готовый поспорить со вчерашним спектаклем на Олимпийском стадионе в Риме. Странное и позорное решение он принял лишь раз – но этого хватило, чтобы перечеркнуть всю его работу до этого. Но самое страшное, что его свисток перечеркнул невероятный труд "Ювентуса" и Буффона.

Потому что пенальти на 93-й минуте матча всегда вызывает споры и несогласие с арбитром. Тем более, в такой неочевидной ситуации, когда Бенатия и Васкес вместе вели борьбу – марокканец первым коснулся мяча, но по инерции столкнулся с испанцем. Шут с ним, с пенальти, но красная карточка Буффону – это было за гранью добра и зла. Плюнуть в лицо и то было бы не так обидно. Само собой, Джиджи, скорее всего, прошелся по всем родственникам Оливера до четвертого колена, и все же – не такого финала своей еврокубковой истории заслужила легенда. Масштаб трагедии не сравнить с удалением Зидана в финале ЧМ-2006 (к тому же, у Буффона в тот вечер был повод для праздника), но своей сегодняшней игрой итальянский вратарь получил право на что-то большее», — считает автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

Such a sad way to bow out for Zidane and Buffon 😢 pic.twitter.com/gWB9431CuY — Goal (@goal) 11 апреля 2018 г.

Адекватный Зидан и гений Криштиану

«Барселона сама отдалась "Роме": игроки бесились из-за тактики, в перерыве тренер ее не поменял, а во втором тайме случился полнейший минор.

Зато Зидан ответил на два мяча "Ювентуса" более чем адекватно: во-первых, оперативно провернул мудрые замены, во-вторых, убедил команду, что при любом счете нужно думать только о том, как запихать мяч в сетку Турина.

Нельзя бояться гола – пропустишь. Нельзя бояться позора – точно вылетишь. "Мадрид" ни разу за 90 минут не казался сломленным, сокрушенным и раздавленным. Отсюда и пенальти на 93-й: вместо того, чтобы катать мячик, трусливо дожидаясь овертайма, "Реал" дерзко полетел решать все досрочно. Браво.

Криштиану – гений. Сравнивать с Месси не хочется, но придется. Один раскис и врубил тотальный дизморал, другой всю игру долбился сквозь плотнейшую защиту "Юве", вовремя возвращался, игнорил чужие косяки в обороне и сфокусировался лишь на цели, которая лично ему понятна и без Зидана – продлить феерическую серию в ЛЧ и протолкнуть "Мадрид" в четверку лучших клубов Европы.

Роналду – совершенно великий спортсмен, который заслуживает сравнений с инопланетянином не меньше, чем Лео. Пора уже это признать и принять», — раздает оценки автор «Евроспорта» Павел Городницкий.

Этому было суждено случиться

«Великие команды подбираются максимально близко к тому, чтобы подчинить свои эмоции и эмоции соперника результату.

'Ювентус' при Максе Аллегри — такая великая команда. При кипучей адриатической пассионарности тренер сумел донести, что во благо это пламя пойдет только в одном случае — если важным станет только итоговый результат. 'Ювентус' — не команда одного матча, это команда противостояния; ей без разницы после какого счета выходить на ответный матч, чтобы снести сопернику голову. Надо для этого лететь в близкие к дурдому подкаты — будут эти подкаты, надо для этого пробежать на 10 км больше соперника — сделаем и это.

Все эмоции, весь огнеопасный менталитет направлен только на конечный результат. Именно поэтому эта история должна была произойти с 'Юве' Аллегри.

Именно на третьей добавленной минуте это должно было случиться, чтобы грань между очищающим величием эмоций (пусть и негативных) и безжалостным холодом счета на табло ощущалась наиболее больно. 'Несправедливо' — не категория в виде спорта, где один из величайших мячей был забит рукой, исход финала одного чемпионата мира решил на глазок лайнсмен, а испанский андердог проиграл великий финал еврокубка 'Ливерпулю' после автогола в дополнительное время при правиле золотого гола. Более того, 'несправедливо' и не является гранью между эмоциями и результатом. У матча должен быть победитель, судья должен давать пенальти за толчки в спину хоть на третьей минуте, хоть на третьей добавленной», — излучает фатализм автор «Чемпионата» Антон Михашенок.