«Ливерпуль» пустил еврокубковые мечты «МанСити» по ветру

Первый тайм возродил интригу

«А "Манчестер Сити" пошел ва-банк во всех смыслах. Фанаты хозяев, обычно далеко не такие страстные, как никогда гнали своих любимцев вперед и неистово освистывали "красных". А Пеп Гвардьола, и без того сторонник атакующего футбола, применил непривычную для себя схему с тремя защитниками. В запасе остался Компани, а по сравнению с первым матчем с первых минут вышли играть Бернарду Силва и Стерлинг.

Именно Стерлинг соорудил гол уже в самом дебюте. Сначала буквально выргыз мяч на фланге у самого дорогого защитника в истории ван Дейка, который почему-то решил просить штрафной, а не продолжать бороться. А потом получил пас из глубины от Фернандинью и элегантно вывел Габриэла Жезуса один на один.

О таком начале матча мечтали все, кроме поклонников "Ливерпуля". Интрига в одно мгновение возродилась, трибуны закипели пуще прежнего. Предельно мотивированный и поймавший кураж "Сити" принялся осаждать ворота Кариуса. И был очень близок к тому, чтобы удвоить счет. Но...

Столь необходимого хозяевам второго мяча до перерыва так и не случилось. Понятно, что они сами виноваты. Бил в штангу Сильва, многократно промахивались его партнеры. Но важно упомянуть, что мяч попадал в руку Милнеру в пределах штрафной. Что гол Сане был не засчитан из-за офсайда, однако "пас" ему отдавал все тот же Милнер. Что, несмотря на обилие пауз, фолов и желтых карточек испанский арбитр Лаос не добавил к основному времени ни секунды», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

Зане: много, но неэффективно

«Подождав чуть-чуть, "горожане" взвинтили темп и снова приступили к осаде ворот Лориса Кариуса. Команда Гвардиолы быстро перемещалась и быстро двигала мяч, активно задействовав фланги. Как и на "Энфилде", акцент, прежде всего, делался на левого крайнего Лероя Зане. В Ливерпуле немецкий форвард совершил 80 касаний мяча, а сегодня за первый тайм у Зане набралось 42 касания.

Лерой, несомненно, утомил своего оппонента защитника Трента Александера-Арнольда, однако с завершающим ходом у немца опять возникали проблемы. Игравший справа Бернарду Силва, пусть и совершил всего 25 касаний, действовал острее. На 41-й минуте португалец был очень близок к голу. Ему просто не повезло – мяч попал в штангу.

Великолепное трио "Ливерпуля" Салах – Мане – Фирмино растворилось на поле, нападающим не удавалось цепляться за мяч и взаимодействовать под прессингом "горожан". Лишь перед самым перерывом у красных прошла комбинация, которая завершилась первым ударом гостей в створ в этом матче. Правда, бил из хорошей позиции Алекс Окслейд-Чемберлен, но именно Салах, как всегда умело открывшийся на грани офсайда, ассистировал ему. Забей "Ливерпуль", всё стало бы понятно», — пишет корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Манчестер Сити» обокрали

«19 передач в первом тайме отдал голкипер гостей Лорис Кариус. Это лучший результат в "Ливерпуле". Да-да, у мерсисайдцев настолько не получалось владеть мячом. За 45 минут банда Клоппа создала только один момент – в концовке тайма Окслейд-Чемберлен смазал по пустым. С крайне острого угла, справедливости ради.

"Сити" не разрывал оборону "Ливерпуля", но крепко забронировал половину поля гостей, зависал всей командой прямо в штрафной гостей, ввинчивал мячи в штанги и даже забил второй гол. Абсолютно чистый гол. После неумелого выхода Каруиса мяч отскочил в колено Милнера – потому Сане, внесший мяч в пустые ворота, не находился в офсайде. Однако арбитр матча Матео Лаус (видимо, по указанию линейного арбитра) мяч не засчитал. Видеоповтор бы показал, что гол абсолютно легален.

Пеп Гвардиола провел второй тайм на трибуне. Не по собственной воле. Тренер "Сити" не смог смириться с судейством Лаоса, как следует наорал на него в перерыве и заработал удаление. Эмоции Гвардиолы можно понять – как минимум гол Сане и правда был чистым», — грустит автор Sport24 Антон Матвеев.

Пеп, приходи в следующий раз

«Ничего не изменилось после перерыва. "Ман Сити" по-прежнему атаковал, давил и превращал "Ливерпуль" в мерсисайдское пюре. И было вроде все: голы, но вновь из офсайда, опасные подходы, шикарные смещения Сане, Де Брюйне и Стерлинга, затем ударная замена Жезуса на Серхио Агуэро. Но в этот вечер Гвардиоле не повезло. Возможно потому что за вторым таймом испанец наблюдал с верхотуры, а не скамейки. Потерял тренер сакральную связь с командой, и это фатально сказалось на результате.

Потому что далее два закатил "Ливерпуль". Сначала отскоком после прохода Мане воспользовался Салах и закопал надежды хозяев на полуфинал. Затем Уокер подарил мяч Фирмино, и Роберто с левого фланга вошел в штрафную, после чего смачно и точно пробил в дальний угол, Эдерсон бессилен.

Получается, в пятый раз подряд Гвардиола пролетел мимо победы в Лиге чемпионов, не добрался даже до финала. В этом году у "Ман Сити" точно будет победа в АПЛ, а значит – отчаиваться не стоит и можно потратить еще несколько сотен миллионов фунтов на новых футболистов и снова вылететь. На этот раз в полуфинале», — резюмирует автор «Советского Спорта» Константин Кринский.

Криптонит Гвардиолы

«Статистические отчеты о матче покажут, что эта игра ускользнула от "Манчестер Сити" на 56-й минуте, когда Мохамед Салах забил, и "горожанам" теперь нужны были еще 4 года.

На самом деле это случилось, вероятно, примерно на 26 минут раньше вечером, когда судья Антонио Матеу Лаос из Испании сообщил Пепу Гвардиоле, что он проведет оставшуюся часть матча на трибунах.

Существует причина, по которой у оркестра есть дирижер. Он не играет соло, у него нет инструмента, но он формирует выступление тех, кто играет. Он устанавливает темп, он использует энергию группы.

Это то, что делает Гвардиола для своих игроков, стоя на бровке. В его отсутствие во второй половине матча, техническая зона оставалась пустой, как будто никто в клубе не осмелился занять его место, посягнуть на его позицию или авторитет. Он даже не оставил свою желтую ленту в качестве напоминания о своем присутствии.

Когда камера выхватила его, сидящим на шикарных синих креслах "Этихада", Гвардиола выглядел несчастным, беспомощным, как Супермен перед криптонитом. Когда "Ливерпуль" забил второй гол, оформив окончательную победу, он опустил голову на руки.

Это был хороший сезон, но очень плохие семь дней для Гвардиолы и "Манчестер Сити". Кажется, он потерял свой путь, свою ясность мысли. Это не худший этап его тренерской карьеры — он однажды потерпел четыре поражения подряд с "Баварией", но сейчас он потерял свой плащ непобедимости», — пишет автор Daily Mail Мартин Самюэль.

Проблемная оборона

«В конце матча над стадионом звучали песни о победе в Кубке Европы, и это был "Ливерпуль" и его фанаты, тысячи голосов в эйфории присоединились к последующему крику "снова". И почему бы нет? "Ливерпуль" прошел сквозь бурю, цитируя Юргена Клоппа, и в конце этой эпической борьбы на лице немца расцвела улыбка. Его команда была в полуфинале, а "Манчестер Сити" снова был выбит из соревнования, где он неоднократно терпел неудачу на ранних этапах.

Команда Пепа Гвардиолы должна будет удовольствоваться титулом чемпиона премьер-лиги, тогда как "Ливерпуль" ждет пятничная жеребьвка, потому что в обоих матчах они продемонстировали свое превосходство. У команды Клоппа был лучший баланс между атакой и обороной, и, что особенно важно, им повезло с отмененным голом, который привел Пепа Гвардиолу к вспышке гнева в перерыве. Тренер был изгнан на трибуны, а "Сити" остается задаваться вопросом, что могло бы произойти, если бы они вели со счетом 2:0 к перерыву.

Вместо этого, "Сити" проиграл три игры за шесть дней, пропустив в этом процессе восемь голов, и Клопп оказался прав с его утверждением, что лучший способ справиться с почти-чемпионами-АПЛ — это внимательно изучить их защиту, подверженную невынужденным ошибкам. Участие Николаса Отаменди в голе Роберто Фирмино было именно таким, и, как только это произошло, все изменилось. "Сити" нуждался в пяти голах, или примерно одном голе в каждые три минуты, чтобы спасти себя, и, по сути, игра была решена, еще как только Мохамед Салах сравнял счет во второй половине», — пишет автор The Guardian Дэниэль Тейлор.

«Ливерпуль» прошел сквозь бурю

«К тому времени, когда все было кончено, было трудно не вспоминать об этой старой песне "Энфилда", о преодолении шторме и о том, что пройдя сквозь бурю, ты торжествуешь, став сильнее благодаря опыту, хотя Юрген Клопп вряд ли мечтал, что все пройдет настолько хорошо.

Шторм действительно настиг "Ливерпуль" в первом тайме, когда команда Пепа Гвардиолы, казалось, доминировала на каждом участке поля в каждый момент и вышла вперед в счете в течение двух минут, устроив головокружительный прессинг.

Тем не менее, в конце концов, "Сити" не только не смог забить три гол, требуемые для выравнивания счет, они даже не выиграли матч, в полуфинал Лиги чемпионов прошла команда Клопп, одержав убедительную победу 5-1.

Гвардиола был удален в перерыве и вынужден был смотреть с трибун, так как его команда сошла с рельсов после гола Мохамеда Салаха на 56-й минуте, который изменил настроение так же, как первый гол Поля Погба сделал это здесь же три дня назад. Когда египтянина заменяли на последних минутах матча, а болельщики "Сити" уже покидали трибуны, Клопп так долго обнимал своего бомбардира, что невольно задаешься вопросом, не следили ли они за последними минутами вместе, держась за руки», -пишет автор The Telegraph Сэм Воллос.