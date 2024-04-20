«Унион»
Турнирное положение: «железные» пока что не обеспечили себе спокойную жизнь и могут претендовать на вылет.
В настоящий момент команда из Берлина набрала 29 баллов и располагается на 13-м месте в турнирной таблице.
Унион — Бавария: коэффициенты букмекеров
Берлинский коллектив смог 25 раз поразить ворота соперника и 45 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах берлинцы уступили «Аугсбургу» (0:2) и «Байеру» (0:1), а до этого столичная команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0).
Перед этим же коллектив из столицы Германии обыграл «Вердер» (2:1), но проиграл «Штутгарту» (0:2) и «Боруссии» (0:2).
Не сыграют: в этой игре за «Унион» не сыграют травмированные Якоб Буск, Йорбе Вертессен и Жером Руссильон.
Состояние команды: сейчас подопечные Ненада Белицы только на 3 балла опережают зону стыковых матчей, поэтому им нужно напрячься и снова начать побеждать, чтобы обезопасить себя.
Думается, что «Унион» должен одержать пару побед и остаться в элите, поскольку по игре и составу команда точно не должна претендовать на вылет.
«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенский коллектив уже потерял шансы защитить свой чемпионский титул, поскольку чемпионом досрочно стал «Байер».
Мюнхенцы же сейчас идут вторыми в турнирной таблице и имеют в своем активе 63 очка.
Команда из Мюнхена смогла 82 раза поразить ворота соперника и 36 раз пропустила в свои.
Последние матчи: среди недели «Бавария» смогла переиграть «Арсенал» (1:0) и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, где их ждет встреча с мадридским «Реалом».
В чемпионата же подопечные Томаса Тухеля в последней игре победили «Кельн», а до этого уступили «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).
Перед этим же баварцы разгромили «Дармштадт» (5:2) и «Майнц» (8:1).
Не сыграют: «Бавария» не сможет рассчитывать на травмированных Габриэла Марушича, Сашу Боэ, Тарека Бауманна, Сержа Гнабри, Кингсли Комана и Буна Сарра.
Состояние команды: команда уже не сможет ничего сделать в чемпионате, а в топ-3 точно останется, поэтому теоретически может забросить все и готовиться исключительно к матчам Лиги чемпионов.
Главной задачей «Баварии» на межсезонье будет поиск нового тренера, поскольку Томас Тухель точно уходит и нужно искать ему замену. Пока наиболее вероятным видится возвращение в стан мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.
Статистика для ставок
- «Бавария» выиграла только 1 из последних 7 гостевых матчей
- «Унион» не может выиграть на протяжении 3 матчей подряд
- «Унион» ни разу не смог обыграть «Баварию» — 7 поражение, 3 ничьи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На еее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.50, а победа «Униона» — в 4.90.
ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.
- 2.40Краснодар — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Дженоа — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Бавария» в чемпионате играет крайне нестабильно и часто пропускает, поэтому логично будет предположить, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 1.70.
Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то «Бавария» должна побеждать, но вряд ли сделает это крупно, поэтому перестрахуемся
Ставка: победа «Баварии» с форой-1 за 1.97.