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    «Унион Берлин» и «Бавария» забьют друг другу

    «Унион» — «Бавария». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Бавария»
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    Гарри Кейн («Бавария»)
    В субботу, 20 апреля, в 30-м туре немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на своем поле примет «Баварию». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Унион» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Апреля 2024 года
    Унион
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    •  Унион 19:30 Бавария Бавария
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    «Унион»

    Турнирное положение: «железные» пока что не обеспечили себе спокойную жизнь и могут претендовать на вылет.

    В настоящий момент команда из Берлина набрала 29 баллов и располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

    Унион — Бавария: коэффициенты букмекеров

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    Берлинский коллектив смог 25 раз поразить ворота соперника и 45 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах берлинцы уступили «Аугсбургу» (0:2) и «Байеру» (0:1), а до этого столичная команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0).

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    Перед этим же коллектив из столицы Германии обыграл «Вердер» (2:1), но проиграл «Штутгарту» (0:2) и «Боруссии» (0:2).

    Не сыграют: в этой игре за «Унион» не сыграют травмированные Якоб Буск, Йорбе Вертессен и Жером Руссильон.

    Состояние команды: сейчас подопечные Ненада Белицы только на 3 балла опережают зону стыковых матчей, поэтому им нужно напрячься и снова начать побеждать, чтобы обезопасить себя.

    Думается, что «Унион» должен одержать пару побед и остаться в элите, поскольку по игре и составу команда точно не должна претендовать на вылет.

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенский коллектив уже потерял шансы защитить свой чемпионский титул, поскольку чемпионом досрочно стал «Байер».

    Мюнхенцы же сейчас идут вторыми в турнирной таблице и имеют в своем активе 63 очка.

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    • Команда из Мюнхена смогла 82 раза поразить ворота соперника и 36 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: среди недели «Бавария» смогла переиграть «Арсенал» (1:0) и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, где их ждет встреча с мадридским «Реалом».

    В чемпионата же подопечные Томаса Тухеля в последней игре победили «Кельн», а до этого уступили «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).

    Перед этим же баварцы разгромили «Дармштадт» (5:2) и «Майнц» (8:1).

    Не сыграют: «Бавария» не сможет рассчитывать на травмированных Габриэла Марушича, Сашу Боэ, Тарека Бауманна, Сержа Гнабри, Кингсли Комана и Буна Сарра.

    Состояние команды: команда уже не сможет ничего сделать в чемпионате, а в топ-3 точно останется, поэтому теоретически может забросить все и готовиться исключительно к матчам Лиги чемпионов.

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    Главной задачей «Баварии» на межсезонье будет поиск нового тренера, поскольку Томас Тухель точно уходит и нужно искать ему замену. Пока наиболее вероятным видится возвращение в стан мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» выиграла только 1 из последних 7 гостевых матчей

    • «Унион» не может выиграть на протяжении 3 матчей подряд

    • «Унион» ни разу не смог обыграть «Баварию» — 7 поражение, 3 ничьи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На еее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.50, а победа «Униона» — в 4.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

    Прогноз: «Бавария» в чемпионате играет крайне нестабильно и часто пропускает, поэтому логично будет предположить, что обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 1.70.

    Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то «Бавария» должна побеждать, но вряд ли сделает это крупно, поэтому перестрахуемся

    Ставка: победа «Баварии» с форой-1 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Бавария» с коэффициентом 1.70. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. «Унион Берлин» и «Бавария» забьют друг другу
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