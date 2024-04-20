В субботу, 20 апреля, в 30-м туре немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на своем поле примет «Баварию». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Унион» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: «железные» пока что не обеспечили себе спокойную жизнь и могут претендовать на вылет.

В настоящий момент команда из Берлина набрала 29 баллов и располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

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Берлинский коллектив смог 25 раз поразить ворота соперника и 45 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах берлинцы уступили «Аугсбургу» (0:2) и «Байеру» (0:1), а до этого столичная команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0).

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Перед этим же коллектив из столицы Германии обыграл «Вердер» (2:1), но проиграл «Штутгарту» (0:2) и «Боруссии» (0:2).

Не сыграют: в этой игре за «Унион» не сыграют травмированные Якоб Буск, Йорбе Вертессен и Жером Руссильон.

Состояние команды: сейчас подопечные Ненада Белицы только на 3 балла опережают зону стыковых матчей, поэтому им нужно напрячься и снова начать побеждать, чтобы обезопасить себя.

Думается, что «Унион» должен одержать пару побед и остаться в элите, поскольку по игре и составу команда точно не должна претендовать на вылет.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенский коллектив уже потерял шансы защитить свой чемпионский титул, поскольку чемпионом досрочно стал «Байер».

Мюнхенцы же сейчас идут вторыми в турнирной таблице и имеют в своем активе 63 очка.

Команда из Мюнхена смогла 82 раза поразить ворота соперника и 36 раз пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели «Бавария» смогла переиграть «Арсенал» (1:0) и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, где их ждет встреча с мадридским «Реалом».

В чемпионата же подопечные Томаса Тухеля в последней игре победили «Кельн», а до этого уступили «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).

Перед этим же баварцы разгромили «Дармштадт» (5:2) и «Майнц» (8:1).

Не сыграют: «Бавария» не сможет рассчитывать на травмированных Габриэла Марушича, Сашу Боэ, Тарека Бауманна, Сержа Гнабри, Кингсли Комана и Буна Сарра.

Состояние команды: команда уже не сможет ничего сделать в чемпионате, а в топ-3 точно останется, поэтому теоретически может забросить все и готовиться исключительно к матчам Лиги чемпионов.

Главной задачей «Баварии» на межсезонье будет поиск нового тренера, поскольку Томас Тухель точно уходит и нужно искать ему замену. Пока наиболее вероятным видится возвращение в стан мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла только 1 из последних 7 гостевых матчей

«Унион» не может выиграть на протяжении 3 матчей подряд

«Унион» ни разу не смог обыграть «Баварию» — 7 поражение, 3 ничьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На еее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.50, а победа «Униона» — в 4.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

Прогноз: «Бавария» в чемпионате играет крайне нестабильно и часто пропускает, поэтому логично будет предположить, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1.70.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то «Бавария» должна побеждать, но вряд ли сделает это крупно, поэтому перестрахуемся

Ставка: победа «Баварии» с форой-1 за 1.97.