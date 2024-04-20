Американец Тейлор Фритц сыграет против чилийца Кристина Гарина в полуфинале турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:30 мск. Гарин — Фритц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гарин

Кристиана наверное уже сейчас можно назвать одним из главных героев недели.

Все-таки для игрока из второй сотни рейтинга выход в полуфинал на уровне ATP действительно серьезное событие. Чилиец, правда, когда-то был даже 17-й ракеткой мира, но об этом уже мало кто помнит.

К тому же, в пятницу Гарин одержал победу над главным фаворитом. В четвертьфинале ему удалось остановить Александра Зверева — 6:4, 6:4.

В отличие от соперника, которого, похоже, раздражали непростые условия (ветер, влажность и все остальное), Гарин был максимально сконцентрирован на процессе.

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Это однозначно был лучший матч Кристиана в этом году. Зверев вряд ли станет отрицать, что его просто переиграли.

Фритц

Тейлор второй год подряд добрался в Мюнхене до полуфинала. В 2023-м он не смог преодолеть эту стадию, проиграв Ботику ван де Зандшульпу.

В пятницу у американского теннисиста был тяжелейший матч против Джека Дрэйпера — 4:6, 6:3, 7:6.

Во второй и третьей партиях Фритц отдал на своей подаче в общей сложности лишь восемь очков. Далеко не каждый американец может похвастаться такой игрой на грунте.

В первом матче на этой неделе Фритц разгромил испанца Алехандро Моро-Каньяса — 6:3, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гарина в этом матче можно поставить за 2.80, победу Фритца букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: в прошлом году Тейлору хватило двух сетов для победы над чилийцем на «Мастерсе» в Мадриде — 6:1, 7:6.

Несмотря на то, что Кристиан шикарно провел матч со Зверевым, есть подозрение, что с подачей американца он не справится.

Рекомендуемая ставка: победа Фритца + тотал геймов больше 19,5 за 2.05.