Гарин
Кристиана наверное уже сейчас можно назвать одним из главных героев недели.
Все-таки для игрока из второй сотни рейтинга выход в полуфинал на уровне ATP действительно серьезное событие. Чилиец, правда, когда-то был даже 17-й ракеткой мира, но об этом уже мало кто помнит.
К тому же, в пятницу Гарин одержал победу над главным фаворитом. В четвертьфинале ему удалось остановить Александра Зверева — 6:4, 6:4.
В отличие от соперника, которого, похоже, раздражали непростые условия (ветер, влажность и все остальное), Гарин был максимально сконцентрирован на процессе.
Это однозначно был лучший матч Кристиана в этом году. Зверев вряд ли станет отрицать, что его просто переиграли.
Фритц
Тейлор второй год подряд добрался в Мюнхене до полуфинала. В 2023-м он не смог преодолеть эту стадию, проиграв Ботику ван де Зандшульпу.
В пятницу у американского теннисиста был тяжелейший матч против Джека Дрэйпера — 4:6, 6:3, 7:6.
Во второй и третьей партиях Фритц отдал на своей подаче в общей сложности лишь восемь очков. Далеко не каждый американец может похвастаться такой игрой на грунте.
В первом матче на этой неделе Фритц разгромил испанца Алехандро Моро-Каньяса — 6:3, 6:1.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гарина в этом матче можно поставить за 2.80, победу Фритца букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: в прошлом году Тейлору хватило двух сетов для победы над чилийцем на «Мастерсе» в Мадриде — 6:1, 7:6.
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Несмотря на то, что Кристиан шикарно провел матч со Зверевым, есть подозрение, что с подачей американца он не справится.
Рекомендуемая ставка: победа Фритца + тотал геймов больше 19,5 за 2.05.