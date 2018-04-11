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    Полузащитника «СКА-Хабаровск» дисквалифицировали на шесть матчей

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    Удаление Дмитрия Кабутова
    На фото:Удаление Дмитрия Кабутова
    Полузащитник «СКА-Хабаровск» Дмитрий Кабутов получил шесть матчей дисквалификации за свое грубое нарушение на защитнике «Амкара» Петаре Заневе во время матча 25-го тура РФПЛ.

    Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, передает «Р-Спорт». При этом дисквалификация может быть сокращена до трех матчей.

    «Решение: за грубую игру, повлекшую травму соперника, дисквалифицировать Кабутова на шесть матчей чемпионата России по футболу. В случае если Занев в соответствии с медицинскими показаниями будет иметь возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на три матча», — сказал Григорьянц.

    Напомним, Кабутов был удален на 56-й минуте матча. «СКА-Хабаровск» проиграл «Амкару» со счетом 0:2.

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