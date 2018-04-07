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    Голы Рязанцева и Костюкова принесли «Амкару» победу над «СКА-Хабаровском»

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    Футболисты «Амкара»
    На фото:Футболисты «Амкара»
    «Амкар» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в выездном матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Первый гол «амиачники» забили в компенсированное к первому тайму время. Александр Димидко в своей штрафной площади неудачно запустил «свечку», чем воспользовался Александр Рязанцев, который выскочил из-за спин защитников и, опередив вратаря, отправил мяч в сетку.

    Хозяева доигрывали матч вдесятером, так как на 57-й минуте прямую красную карточку получил Дмитрий Кабутов, грубо сыгравший против Петара Занева.

    Победную точку гости поставили незадолго до финального свистка. Михаил Костюков реализовал выход на свидание с вратарем после передачи Саида Эззатоллахи.

    «Амкар» поднялся на девятое место в турнирной таблице (28 очков). «СКА-Хабаровск» остался на последней строчке (13 очков).

    Чемпионат России. 25-й тур
    «СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – 45+1 Рязанцев, 0:2 – 90+2 Костюков.«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Наваловский, Эдиев, Аделейе, Черевко (Казанков, 81), Карасев (Федотов, 81), Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Димидко, Канунников, Секульски.«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев (Мельников, 67), Конде, Сиваков, Гащенков, Огуде, Рязанцев (Костюков, 70), Комолов, Голь (Эззатоллахи, 64), Оланаре.Удаление: Кабутов (56).
    Поможет ли смена наставника «армейцам»?«СКА-Хабаровск» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
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