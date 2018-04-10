Пятов продлил контракт с «Шахтером»

Вратарь сборнойпродлил контракт с донецким сообщается на официальном сайте «горняков». 33-летний футболист подписал соглашение на 2,5 года.

«Очень счастлив, что продлил контракт с "Шахтером". Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с горняками. Донецкий клуб продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб.

Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в "Шахтере". Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше», – сказал Пятов.

В «Шахтер» Пятов перешел в 2006 году из полтавской «Ворсклы». За это время в форме «горняков» провел 378 матчей во всех турнирах и завоевал 21 трофей: 7 раз становился чемпионом Украины, 6 раз поднимал над головой Кубок страны и 7 раз – национальный Суперкубок, является обладателем Кубка УЕФА 2009 года.

За сборную Украины вратарь сыграл 80 поединков.