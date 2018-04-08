«Декаф Дерби»: «Реал» и «Атлетико» сыграли, думая о еврокубках

Пресное дерби

«Клубы создали множество моментов и забили по голу, оба раза реализовали момент главные страйкеры. Причем больше мячей не дали забить голкиперы. "Реал" и "Атлетико" 16 и 6 раз соответственно пробили по воротам из штрафной площади, Кейлор Навас и Ян Облак совершили 4 и 6 сейвов, а судья Ла Лиги классически принял два спорных решения – не поставил возможный пенальти на Тони Кроосе и засчитал сомнительный офсайд на Диего Косте.

Даже в Испании с привычно спокойными трибунами мадридское дерби вышло пресным и спокойным, не спасли взрывные Коста и Диего Симеоне и обилие желтых карточек в начале матча. Встречу накаляла лишь пресса. Каждому сопернику принципиально быть выше другого, пылкие нравы лидеров не дадут сыграть спокойно, да это же дерби – приблизительные разжигающие тезисы локальных журналистов.

На деле все вышло наоборот. "Реал" явно равнодушно отнесся к игре с "Атлетико" и поставил выше ответный матч с "Ювентусом". Жирнее намеков быть не может: в стартовом составе вышли Матео Ковачич, Лукас Васкес и Марко Асенсио – явные игроки ротации; на скамейке остались Каземиро и Лука Модрич – железно основные полузащитники, а Криштиану Роналду был заменен на 65-й минуте. У Зинедина Зидана большой выбор кадров и всем нужно много игрового времени, только в "принципиальном матче" он тронул неприкасаемых», — огорчается автор FootballHD Денис Марков.

Гол зрел, но никак не созревал

«Значительно активней начал матч "Реал", с первых минут зажав "Атлетико" на одной половине поля. Хотя подобраться к воротам соперника на ударную позицию у "сливочных" не получалось — всё-таки команде Зидана противостояла лучшая оборона Ла Лиги. Тем не менее быстрый гол хозяева всё-таки могли провести — после одной из подач углового Бэйл головой сбросил мяч на дальнюю штангу, куда набегал Роналду и коленями переправлял мяч в ворота, но великолепно сыграл Облак, который успел в падении остановить мяч на линии. А ещё чуть позже "Реал" претендовал на пенальти, когда Кроос наткнулся в штрафной площадке на ногу Хуанфрану, но судья Хавьер Эстрада на точку не указал, к всеобщему негодованию на "Сантьяго Бернабеу".

К середине тайма "Атлетико" начал периодически бегать в контратаки. "Матрасникам" даже удалось распечатать ворота Наваса, но Коста забил после явного фола против Рамоса. Коке сумел потревожить вратаря "галактикос" своим ударом, а затем Коста выбежал на ворота соперника под углом с правого фланга, но не сумел найти щель между вратарём и штангой в ближнем углу ворот. Но опасней атаки по-прежнему были у хозяев: смачным дальним ударом запомнился Роналду — Облак потащил мяч на угловой, а после очередной подачи углового Варан в упор пробивал по воротам ногой, но Облак максимально сократил угол обстрела, снова сумев спасти команду.

Гол зрел, но никак не созревал. Матч был максимально напряжённым и смотрелся на одном дыхании. Ближе к голу был "Реал", но "матрасники" также отвечали остро. В одном из эпизодов Коке мог вырываться на ворота Наваса, но у него судьи ошибочно зафиксировали офсайд. "Бланкос" ответили классным ударом Марсело, но мяч попал в перекладину, а с добиванием Карвахаля справился Облак», — не согласен с тезисом про пресный матч автор Евро-футбола Михаил Крипак.

Зидан принес чемпионат в жертву ЛЧ

«Вторая половина встречи началась свежо и ярко. Роналду, Король Мадрида, на неделе отправивший в нокаут действующего чемпиона Италии, наконец, сумел пробить невероятного Облака. Он воспользовался неопытностью Люки Эрнандеза, оставившего португальца одного в штрафной. Но трибуны быстро вспомнили, что в испанской столице давно подрос Кронпринц – и не беда, что у него французский паспорт. Гризманн на пару с Витоло уже через четыре минуты сочинили ответный гол, и главная звезда "Атлетико" забила свой 18-й мяч в ла лиге, второй раз за неделю представив болельщикам новое танцевальное празднование.

Ла лиге, которую, как неожиданно выяснилось, Зидан готов принести в жертву Лиге чемпионов. Иначе не объяснить замену Роналду на Бензема в самый разгар дерби. Португалец нужнее французскому тренеру в Европе, где "сливочные" всерьез настроены взять третий кубок чемпионов кряду. Победа над "Атлетико" и сокращение отрыва от второго места – все это не так важно, как ответная встреча с "Ювентусом" и мысли о полуфинале. На поле вышли свежие Иско и Модрич, хозяева продолжили атаковать, но удары застревали в ногах защитников, не добираясь до Облака. У Наваса после пропущенного гола работы тоже стало меньше, хотя гости и создали несколько опасных моментов», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

Тактика «Атлетико»: трусость или осторожность?

«Полузащите "Атлетико" не хватало скорости. Вся четвёрка проседала. Витоло, пожалуй, можно назвать худшим: он не читал игру и не успевал встречать Марсело лицом к лицу, приходилось догонять. Но и остальные слишком часто оказывались отрезанными от мяча. Похоже, что "Атлетико" оказался не готов к схеме "Реала" с широкими сдвоенными флангами со внезапными смещениями в центр. Замена Витоло напрашивалась: он не только не справлялся с оборонительными обязанностями, но и висел на карточке. Правда, успел сделать голевой пас.

Большую часть времени "Атлетико" очень осторожно убегал в контратаки: Коста, Гризманн + один из фланговых полузащитников и один из центральных. Шесть футболистов оставались на своей половине поля. Несколько раз подвела игра в пас от Коке и Сауля: они передерживали мяч и испортили пару контратак. На 79-й минуте Сауль затормозил атаку два в одного.

Выглядело это странно. Когда "Атлетико" забирал мяч и начинал быстро разыгрывать его, атаки быстро удавалось доводить до чужой штрафной, но гости даже не пытались играть первым номером какое-то продолжительное время. А стоило, ведь гол Гризманна показывает, насколько была защита "Реала" уязвима», — отмечает корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Гризманн «сделал разницу»

«Диего Симеон привел "Атлетико" к еще одному положительному результату на "Сантьяго Бернабеу", и все это благодаря индивидуальному мастерству Антуана Грицмана, которое "сделало разницу". Французский форвард сравнял счет, забив ответный гол из пределов штрафной, сведя на нет отличный удар Криштиану Роналду.

Ранее Симеон заявлял, чтобы "Барселона" не была так далеко впереди всех в Ла лиге без Лионеля Месси, но и его команда не смогла бы добиться своего положительного результата в воскресенье без Гризмана. Он постоянно находился в многообещающих атакующих позициях и отлично контролировал мяч.

Если бы его не было в составе "Атлетико", то, скорее всего, "Барселона" смогла бы отпраздновать свое досрочное чемпионство намного раньше. Учитывая, как неопределенно будущее Гризманна в "Атлетико", воскресный матч был ярким напоминанием о том, насколько он важен для команды», — пишет Hugo Cerezo для Marca.

Плюсы и минусы

«Игра была названа "Декаф Дерби" в испанской прессе, учитывая, что турнирного значения она не имела, и в этом был смысл. Помимо всплеска активности во втором тайме, игра была не слишком интенсивной и больше напоминала контрольный матч. Ничья вполне устроила обе команды, учитывая, что их тренеры держали в уме предстоящие еврокубки, где они нацелены на победу.

Положительные моменты

Кажется, "Реал" Мадрид обошелся без травм. Игра мало значила, и Зинедин Зидан получил возможность выпустить в стартовом составе таких игроков, как Гарет Бэйл и Матео Ковач. Кроме того, игра "Реала" в Ла Лиге не отражает их форму в Лиге Чемпионов, поэтому трудно сказать, что для них означает эта игра.

Отрицательные моменты

"Реал" по-прежнему выглядит хрупким, когда дело касается защиты. Во второй половине были моменты, когда казалось, что они собираются рухнуть на спину. Второе место ничем не отличается от третьего в Ла Лиге, если "Реал Мадрид" выиграет Лигу чемпионов. Тем не менее, занять место ниже, чем "Атлетико", если тот выиграет серебро, будет не слишком приятно на вкус для подопечных Зидана», — пишет автор ESPN Роби Данн.

Победитель — «Барселона»

«Когда резервный судья на 64-й минуте поднял табличку на "Сантьяго Бернабеу" в воскресенье, чтобы показать красный №7, это было напоминанием. Так же, как напоминанием был понимающий вид Криштиану Роналду, уходящего с поля. Так же, как и вялые аплодисменты 90 с лишним тысяч болельщиков. Все они напоминали о том, что финальное мадридское дерби сезона 2017-18 годов был довольно бессмысленным.

Но 90 минут, с или без Роналдо, предложили еще одно напоминание. Напоминание о том, что Мадридские Дерби всегда имеют значение. И даже когда они имеют значение меньше обычного, таланты, блистающие на поле, маскируют любую турнирную ничтожность.

Роналдо был выдающимся талантом, и его 40-й гол в сезоне вскрыл игру через восемь минут после перерыва. Но почти не отстающий от него Антуан Гризманн, тут же сравнял счет, чтобы второе мадридское дерюи этого сезона осталось без победителя, так же, как и первое.

Кейлор Навас и Ян Облак также несут ответственность за отсутствие победителя. Навас не дал Диего Косте и Саулю реализовать прекрасные моменты. Облак сохранил счет в 1:1 в прыжке отразив удар Серхио Рамоса на 90-й минуте. Это подбросило Роналду с его места на скамейке, но длинная левая рука Облака заставил португальца схватиться двумя руками за голову.

Победителем этого дерби была "Барселона", как и в первом круге. Каталонцы увеличили свой отрыв от преследователей до 11 очков, пишет автор Yahoo Sport Генри Бушнелл.