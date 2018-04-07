Примера. «Депортиво» одолел «Малагу», «Реал» сыграет с «Атлетико»

«Депортиво» — «Малага» 3:2
В матче 31-го тура чемпионата Испании «Депортиво» одержал победу над «Малагой».
Встреча, которая прошла в Ла-Корунье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Автором победного гола в концовке встречи стал Адриан Лопес, который оформил дубль. Еще один мяч у хозяев с пенальти забил Лукас Перес. У «Малаги» два мяча на свой счет записал Диего Ролан.
«Депортиво» набрал 23 очка и поднялся на 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Малага», у которой 17 очков, располагается на последней строчке.
«Алавес» – «Хетафе» 2:0
«Алавес» на своем поле обыграли «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0 (0:0).
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Виктор Лагуардия и Мунир Эль-Хаддади.
«Алавес» набрал 35 очков и занимает 15-е место. У «Хетафе» 39 очков и 11-я позиция.
«Сельта» – «Севилья»
7 апреля, 17:15 мск
«Бетис» – «Эйбар»
7 апреля, 19:30 мск
«Барселона» – «Леганес»
7 апреля, 21:45 мск
«Леванте» – «Лас-Пальмас»
8 апреля, 13:00 мск
«Реал Мадрид» – «Атлетико»
8 апреля, 17:15 мск
«Реал Сосьедад» – «Жирона»
8 апреля, 19:30 мск
«Валенсия» – «Эспаньол»
8 апреля, 21:45 мск