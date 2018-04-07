Примера. «Депортиво» одолел «Малагу», «Реал» сыграет с «Атлетико»

«Депортиво» — «Малага» 3:2

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Депортиво» одержал победу над «Малагой».

Встреча, которая прошла в Ла-Корунье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Автором победного гола в концовке встречи стал Адриан Лопес, который оформил дубль. Еще один мяч у хозяев с пенальти забил Лукас Перес. У «Малаги» два мяча на свой счет записал Диего Ролан.

«Депортиво» набрал 23 очка и поднялся на 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Малага», у которой 17 очков, располагается на последней строчке.

Чемпионат Испании. 31-й тур «Депортиво» — «Малага» — 3:2 (1:1) Голы: Лукас, 6 — с пенальти (1:0). Ролан, 41 (1:1). Адриан, 70 (2:1). Ролан, 73 (2:2). Адриан, 85 (3:2).«Депортиво»: Мартинес, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Мунтари (Борхес, 46), Москера (Валье, 80), Эмре Чолак (Андоне, 87), Гильерме, Адриан, Лукас.«Малага»: Роберто, Торрес Гомес, Росалес, Микель, Эрнандес, Ласен (Адриан Гонсалес, 68), Итурра, Чори Кастро (Борха Бастон, 79), Ролан, Саксесс (Самуэль Гарсия, 57), Эн-Несири.Предупреждения: Микель, 16. Мунтари, 34. Эрнандес, 43. Гильерме, 48. Эмре Чолак, 51. Торрес Гомес, 52. Мартинес, 90.

«Алавес» – «Хетафе» 2:0

«Алавес» на своем поле обыграли «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0 (0:0).

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Виктор Лагуардия и Мунир Эль-Хаддади.

«Алавес» набрал 35 очков и занимает 15-е место. У «Хетафе» 39 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Испании. 31-й тур «Алавес» – «Хетафе» – 2:0 (0:0) Голы: Лагуардия, 48 (1:0). Эль-Хаддади, 75 (2:0).Нереализованный пенальти: Антунеш (Х), 81 (мимо)

«Сельта» – «Севилья»

7 апреля, 17:15 мск

«Бетис» – «Эйбар»

7 апреля, 19:30 мск

«Барселона» – «Леганес»

7 апреля, 21:45 мск

«Леванте» – «Лас-Пальмас»

8 апреля, 13:00 мск

«Реал Мадрид» – «Атлетико»

8 апреля, 17:15 мск

«Реал Сосьедад» – «Жирона»

8 апреля, 19:30 мск

«Валенсия» – «Эспаньол»

8 апреля, 21:45 мск

«Вильярреал» – «Атлетик»

9 апреля, 22:00 мск