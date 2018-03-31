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    «Зенит-2» дома уступил «Ротору»

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    «Зенит-2»
    На фото:«Зенит-2»
    Питерский «Зенит-2» потерпел домашнее поражение от «Ротора-Волгоград» (0:1) в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги.

    Единственный гол за две минуты до конца основного времени матча забил вышедший на замену полузащитник волгоградской команды Олег Николаев.

    «Ротор-Волгоград» набрал 32 очка и поднялся из зоны вылета на 15-е место, а «Зенит-2» с 28 очками остался на предпоследнем месте.

    В другом матче курский «Авангард» на выезде разгромил воронежский «Факел» со счётом 4:0.

    Все голы были забиты во втором тайме. Дубль в составе курской команды оформил на 60-й и 70-й минутах Ильнур Альшин, по одному мячу записали на свой счёт Аслан Дашаев (67) и Руслан Болов (90+2).

    «Авангард» набрал 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» имеет в активе 22 балла и располагается на последней позиции.

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