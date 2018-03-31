«Зенит-2» дома уступил «Ротору»

Питерскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги.

Единственный гол за две минуты до конца основного времени матча забил вышедший на замену полузащитник волгоградской команды Олег Николаев.

«Ротор-Волгоград» набрал 32 очка и поднялся из зоны вылета на 15-е место, а «Зенит-2» с 28 очками остался на предпоследнем месте.

В другом матче курский «Авангард» на выезде разгромил воронежский «Факел» со счётом 4:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Дубль в составе курской команды оформил на 60-й и 70-й минутах Ильнур Альшин, по одному мячу записали на свой счёт Аслан Дашаев (67) и Руслан Болов (90+2).

«Авангард» набрал 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» имеет в активе 22 балла и располагается на последней позиции.