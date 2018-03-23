Прядкин раскритиковал «Амкар» и выступил за сокращение РФПЛ

Президент РФПЛпрокомментировал решение провести матч «Амкар» – «Локомотив» в Москве.

Встреча состоится в Черкизове 31 марта. Начало – в 14.00 по московскому времени. «Локомотив» оплатит все расходы, а «Амкар» получит прибыль от реализации билетов.

Напомним, поле стадиона в Перми признано непригодным для проведения игр. При этом резервной у «Амкара» заявлена арена в Уфе.

Уткин: «Амкар» – продажная. Желаю вам снега до июня

«Письмо еще не видел. Как раз еду в лигу заниматься этим вопросом. Почему не Уфа? Не знаю, чем это мотивировано. Вечером доложили, что получено письмо.

К сожалению, приходится признать: ведущие клубы в своих выводах о перспективах развития лиги правы. Мы не хотим закрытую лигу. Но, наверное, прежде чем клуб решает выходить в высший дивизион, ему нужно озаботиться не только спортивной составляющей, но и экономической – а это и материальная база, и финансовые гарантия, и инфраструктура.

Ну что это за безобразие?! В Перми – пятилетний газон, который не могут заменить. Нужно найти 300 тысяч евро, а они не могут. Хотя пусть небольшие, но покупки игроков совершают. Лига им от своего пула деньги выделяет», — цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

«И я безусловно за то, чтобы с нового сезона критерии лицензирования клубов были ужесточены. Одобрение от РФС мы уже получили – РФПЛ будет участвовать в этом процессе активнее, и в случае несоответствия критериям будет высылать в РФС протокол. Потому что нельзя так!

Меня за эти мысли критиковали, но, может, действительно стоит сделать шаг назад и сократить два-три клуба? Чтобы привести в порядок хозяйство. А дальше уже можем двинуться наоборот к расширению. До 18, как предлагают некоторые лидеры», — добавил глава РФПЛ.