Уткин: «Амкар» – продажная. Желаю вам снега до июня

Журналист и комментаторвысказал мнение о переносе матча 24-го тура чемпионата России «Амкар» – «Локомотив» из Перми в Москву.

Встреча состоится в Черкизове 31 марта. Начало – в 14.00 по московскому времени.

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«И вот счастье! Игра "Амкара" и "Локомотива" не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе "Локомотив".

То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за 10 дней? К 31 марта? "Амкар" – продажная. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового.

Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг. Желаю вам снега до июня, пермяки», – написал Уткин в своем телеграм-канале.