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    Червиченко: «Локомотив» выиграл гонку админресурсов, чемпионат превращается в клоунаду

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    Футболисты «Амкара»
    На фото:Футболисты «Амкара»
    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал перенос матча 24-го тура Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» из Перми в Москву.

    Встреча состоится в Черкизове 31 марта. Начало – в 14.00 по московскому времени.

    «Локомотив» оплатит все расходы, а «Амкар» получит прибыль от реализации билетов.

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    «Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду. Я говорил, что у "Локомотива" лучший админресурс в этом сезоне. Этого следовало ожидать.

    Не удивлюсь, если "Локомотив" вдруг проиграет, захочет переиграть матч. Если "Амкар" на это согласен, то на тему справедливости рассуждать трудно. Хозяин – барин, они могут вообще не приезжать на игру и сразу подарить три очка.

    Тут есть вопросы к "Амкару": почему именно так происходит? Видимо, это то предложение, от которого они не смогли отказаться.

    "Локомотив" в этом сезоне выиграл гонку админресурсов. В игре за полем они лучшие. Но раз смогли, значит, молодцы. Это тоже работа. Думаю, после этого решения гонка за чемпионство закончена», – сказал Червиченко в интервью «Чемпионату».

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