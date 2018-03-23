Червиченко: «Локомотив» выиграл гонку админресурсов, чемпионат превращается в клоунаду

Бывший президент «Спартака»прокомментировал перенос матча 24-го тура Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» из Перми в Москву.

Встреча состоится в Черкизове 31 марта. Начало – в 14.00 по московскому времени.

«Локомотив» оплатит все расходы, а «Амкар» получит прибыль от реализации билетов.

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«Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду. Я говорил, что у "Локомотива" лучший админресурс в этом сезоне. Этого следовало ожидать.

Не удивлюсь, если "Локомотив" вдруг проиграет, захочет переиграть матч. Если "Амкар" на это согласен, то на тему справедливости рассуждать трудно. Хозяин – барин, они могут вообще не приезжать на игру и сразу подарить три очка.

Тут есть вопросы к "Амкару": почему именно так происходит? Видимо, это то предложение, от которого они не смогли отказаться.

"Локомотив" в этом сезоне выиграл гонку админресурсов. В игре за полем они лучшие. Но раз смогли, значит, молодцы. Это тоже работа. Думаю, после этого решения гонка за чемпионство закончена», – сказал Червиченко в интервью «Чемпионату».