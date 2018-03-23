Гаджиев: Почему «Амкару» запретили играть в Перми? Это неправильно

Бывший главный тренер «Амкара»не согласен с решением провести матч «Амкар» – «Локомотив» в Москве.

«Мне сложно оценивать решение руководства "Амкара". Люди же чем-то руководствовались в этой ситуации. Давайте просто порассуждаем. Мне непонятно, почему "Амкару" запретили играть на своем поле в Перми. Это неправильно», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

«Если "Амкар" проиграет в Москве, многие начнут говорить, что пермяки особо и не напрягались? Я в это не верю. "Амкар" в любом случае будет напрягаться. Другого пути у команды просто нет. Им кровь из носа нужны очки.

"Амкар" в оставшихся турах везде будет играть изо всех сил! И еще неизвестно, где лучше выступать», — добавил Гаджиев.