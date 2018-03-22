Руководство «Амкара» получило положительный ответ из Хабаровска

Исполнительный директор «Амкара»рассказал о ситуации с возможным переносом домашних матчей пермского клуба в РФПЛ с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровск.

«Мы проводили встречу с "Арсеналом" в Уфе. И футболисты обеих команд сказали, что газон в Перми ничуть не хуже. Хотим играть у себя дома.

Между двумя турами – 24-м с "Локо" и 26-м с "Рубином" – проводим гостевой матч в Хабаровске, и планируем организовать там довольно продолжительный сбор, акклиматизироваться. Сыграем три матча, а затем полетим в Москву, на встречу с ЦСКА.

"Амкар" может провести два домашних матча в Хабаровске

Что касается резервной арены в Уфе, то вольны выбирать из спортсооружений первой категории, на которых можно выступать клубам РФПЛ. Сделали запрос в Хабаровск по 24-му и 26-му турам, на что получили положительный ответ», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».