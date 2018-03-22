ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Руководство «Амкара» получило положительный ответ из Хабаровска

    Амкар Локомотив Рубин СКА-Хабаровск РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Денис Маслов
    На фото:Денис Маслов
    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о ситуации с возможным переносом домашних матчей пермского клуба в РФПЛ с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровск.

    «Мы проводили встречу с "Арсеналом" в Уфе. И футболисты обеих команд сказали, что газон в Перми ничуть не хуже. Хотим играть у себя дома.

    Между двумя турами – 24-м с "Локо" и 26-м с "Рубином" – проводим гостевой матч в Хабаровске, и планируем организовать там довольно продолжительный сбор, акклиматизироваться. Сыграем три матча, а затем полетим в Москву, на встречу с ЦСКА.

    "Амкар" может провести два домашних матча в Хабаровске

    Что касается резервной арены в Уфе, то вольны выбирать из спортсооружений первой категории, на которых можно выступать клубам РФПЛ. Сделали запрос в Хабаровск по 24-му и 26-му турам, на что получили положительный ответ», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
  • 21/03
    • Названы десять самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ
  • 21/03
    • В офисе «Рубина» прошли обыски
  • 21/03
    • «Росгосстрах» с лета перестанет быть титульным спонсором РФПЛ
  • 21/03
    • УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
  • 21/03
    • Мостовой: Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий?
  • 21/03
    • Манчини: чемпионат России сильно улучшился
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Подробный разбор
  • Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил
  • Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге
    •
  • Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.
    •
  • Игра, которую ведет Неймар
  • Что стоит за финансовыми аппетитами форварда?
    •
  • Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ»
  • Кто станет следующей жертвой португальца?
    •
  • Шоу продолжается. У Моуринью снова конфликт
  • Что пишут и говорят в Англии о новой ссоре Жозе Моуринью
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • СКА обыграет «Локомотив» и выйдет в финал конференции
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
  • 1,41
    •
  • Сумеет ли «Металлург» прервать полосу неудач в серии с «Ак Барсом»?
  • «Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 23 марта
  • 2,67
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:48
    • Гильерме заявил о желании Ари играть за сборную России
  • Итальянцев должно хватить на гол
  • Италия – Аргентина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
    • 2,15Завтра в 22:45
  • Феерии ждать не стоит
  • Португалия – Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
    • 1,99Завтра в 22:45
  • «Три льва» будут шлифовать оборону
  • Нидерланды – Англия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
    • 1,96Завтра в 22:45
  • Немецкий брак, ничейный пакт
  • Германия – Испания. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
    • 3,40Завтра в 22:45
  • 10:36
    • «Барселона» рассчитывает удержать Иньесту
  • Станет ли успешным для Швейцарии путешествие в Грецию?
  • Греция – Швейцария. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта
    • 2,08Завтра в 21:00
  • Вы спросите любого – тут голов будет много
  • Турция – Ирландия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
    • 2,55Завтра в 20:30
  • Подтвердят ли болгары статус домашней команды?
  • Болгария — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
    • 1,70Завтра в 20:00
  • Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?
  • Россия — Бразилия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
    • 4,0Завтра в 19:00
  • Россия — Бразилия и еще 11 матчей, которые нельзя пропустить
  • Обзор самых интересных товарищеских матчей ближайших двух недель
    • Вчера в 23:56
  • Роналду вырывается вперед в схватке с Месси
  • Вечное противостояние пока что за португальцем
    • Вчера в 22:31
  • 18:36
    • Роналдо: Неймар восстановится и будет готов к ЧМ-2018
  • 18:25
    • Виллиан: Я все еще немного говорю по-русски
  • 18:02
    • РФПЛ пока не получала от «Рубина» писем о переносе матча с «Ахматом»
  • 17:50
    • Полузащитник «Наполи» успешно перенес операцию
  • 17:22
    • Санчес испытывает проблемы с адаптацией в «Манчестер Юнайтед»
  • 17:10
    • Полузащитник сборной Германии досрочно завершил тренировку
  • 16:52
    • Стам покинул пост главного тренера «Рединга»
  • 16:37
    • В офисе «Рубина» прошли обыски
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус