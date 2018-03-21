«Амкар» может провести два домашних матча в Хабаровске

Руководство «Амкара» рассматривает возможность проведения двух домашних матчей на Дальнем Востоке из-за проблем с газоном в Перми. Об этом сообщил генеральный директор клуба

«Нельзя говорить, что "Амкар" заинтересован играть матчи с "Локомотивом" и "Рубином" в Хабаровске.

У нас сейчас такая ситуация, что мы рассматриваем все возможные варианты, а между матчами с "Локомотивом" и "Рубином" у нас игра в Хабаровске, поэтому такой вариант мы рассматриваем среди других.

Еще есть Уфа, Саранск, но мы не оставляет надежд вернуть свой стадион. В приоритете – сыграть в Перми на стадионе "Звезда", – сказал Резвухин в интервью ТАСС.

В 24-м туре "Амкар" должен сыграть с московским "Локомотивом", а в 26-м — с казанским "Рубином". Матч 22-го тура с тульским "Арсеналом" был сыгран в Уфе, так как поле на стадионе в Перми не соответствует принятым стандартам.