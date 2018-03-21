Семенов ждет более сложной игры с французами, а не с бразильцами

Защитник сборной Россиирассказал о подготовке команды к предстоящим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции.

«Сегодня отрабатывали тактику, а так – все стандартно. Правда, было холоднее.

Тяжело сказать, кто сложнее – Бразилия или Франция. Сейчас, наверное, Франция. Они более сыграны, и Евро 2016 показало, что у них сильная сборная. Бразильцы выделяются своей техникой, а французы – атлеты.

Сначала мы должны были восстановиться и снять усталость. Сегодня нам дали понять, в каком ключе будем играть, чуть позже будет теоретическое занятие. За четыре дня сложно что-то придумать, поэтому тренер делает все, что может.

Мне лично интересно сыграть против защитников, которые играют в "ПСЖ". Марсело все знают, он один из лучших в своем деле. Просто обыграть Бразилию нам было бы достаточно. Отсутствие Неймара никак не сказывается, помимо него есть и другие футболисты», — приводит слова Семенова «Р-Спорт».

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Также защитник подтвердил, что оказался в числе тех, кто сдавал допинг-тест.

«Допинг-контроль не то чтобы надоел, но за последние два месяца я сдавал его дважды. Сегодня сдавал тоже, процедура затянулась.

Два часа сидел, потому что человек пришел с очень стареньким планшетом. Я сдал в числе первых, повезло», — добавил Семенов.