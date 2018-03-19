Покер Роналду помог «Реалу» обыграть «Жирону»

В матче 29-го тура чемпионата Испанииодолел на своем полесо счетом 6:3 (1:1).

В составе победителей покер оформил португалец Криштиану Роналду, а ещё по голу на свой счёт записали Лукас Васкес и Гарет Бейл. За «Жирону» отличились Хуанпе и Кристиан Стуани, который оформил дубль.

«Реал» с 60-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» (43 балла) – на седьмом месте.