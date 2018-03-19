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    Покер Роналду помог «Реалу» обыграть «Жирону»

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    Криштиану Роналду
    На фото:Криштиану Роналду
    В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» одолел на своем поле «Жирону» со счетом 6:3 (1:1).

    В составе победителей покер оформил португалец Криштиану Роналду, а ещё по голу на свой счёт записали Лукас Васкес и Гарет Бейл. За «Жирону» отличились Хуанпе и Кристиан Стуани, который оформил дубль.

    «Реал» с 60-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» (43 балла) – на седьмом месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур
    «Реал» — «Жирона» — 6:3 (1:1)
    Голы: Криштиану Роналду, 11 (1:0). Стуани, 29 (1:1). Криштиану Роналду, 47 (2:1). Васкес, 59 (3:1). Криштиану Роналду, 64 (4:1). Стуани, 67 (4:2). Бэйл, 86 (5:2). Хуанпе, 88 (5:3). Криштиану Роналду, 90+1 (6:3). «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Ковачич (Модрич, 71), Кроос, Асенсио (Бэйл, 70), Васкес, Бензема (Иско, 83), Криштиану Роналду.«Жирона»: Буну, Эспиноса, Хуанпе, Хонас Ромалью, Маффео (Адай, 83), Пере Понс, Гранель, Порту, Борха (Лосано, 69), Мохика, Стуани (Олунга, 87).Предупреждения: Мохика, 30. Карвахаль, 52. Гранель, 90+4.
    Пусть «Реал» играет дома – не получится разгрома«Реал Мадрид» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанского первенства по футболу 18 марта
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