Как «Лейпциг» нашел оружие против «Баварии»

Плюс одна неделя до чемпионства

В случае успешного выезда к «Лейпцигу» «Бавария» была бы в шаге от досрочного завоевания чемпионского титула. За восемь туров до завершения нынешнего сезона чемпионата Германии подопечные Юппа Хайнкеса на 20 очков опережали ближайшего преследователя, поэтому имели шанс оформить выигрыш серебряной салатницы 31 марта после домашнего поединка против дортмундской «Боруссии». Но «Быки» думали иначе, и теперь с празднованием очередного успеха на внутренней арене «ротен» придется повременить до апреля.

«Без пяти минут чемпион вынужден ждать на одну неделю больше, прежде чем оформит завоевание золотых медалей в шестой раз кряду, ведь команда потерпела третье поражение в сезоне от "Лейпцига". Сандро Вагнер вывел мюнхенцев впереди по истечении 12 минут игры, после чего будущий полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта восстановил равновесие перед перерывом, а Тимо Вернер забил ставший победным мяч на 56-м обороте секундной стрелки», — пишет в материале на портале ESPN Марк Ловелл.

«Немотря на бледное поражение, у "Баварии" еще будет возможность оформить шестой титул кряду перед родной публикой на "Альянц Арена", чего до сих пор не случалось. В последний раз клуб завоевал золото на своем поле в 2008 году, когда выступал еще на "Олимпиаштадион". Летаргическое выступление в 27-м туре привело к заслуженной неудаче от более энергичного коллектива хозяев».

«Бавария» на выезде проиграла «Лейпцигу» Мюнхенская «Бавария» потерпела гостевое поражение от «РБ Лейпцига» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги

Хасенхюттль тактически переиграл Хайнкеса

Главным фактором успеха хозяев стала их смелость, которая сподвигла на непривычную для именитых гостей тактику. Наставник восточно-германской команды Ральф Хасенхюттль может гордиться этой победой не только потому что она собственно случилась, а еще и тем, как она была добыта — его подопечные были нацелены вперед, а не засиживались в обороне. Поясняя свой подход к этой игре, австрийский тренер заявил, что не хотел строить эшелоны на своей половине поля.

«Обычный соперник "Баварии" предпочитает строить широкую стену из защитников, дабы любой ценой избежать пропущенных голов, и надеется на длинные забросы мяча вперед, чтобы иметь возможность забить — в прошлом это работало столь прекрасно, что мюнхенцы выигрывали титул за титулом за последние пять лет. Хасенхюттль вполне обоснованно решил попробовать нечто иное, для чего в его распоряжении есть исполнители, которые в лучшую сторону отличаются от обычных оппонентов "ротен" — систему 3-4-3, главный принцип которой атаковать, а не пресмыкаться. Плотная оборона, агрессивный полузащитник и боевитый нападающий — об этом думал специалист», — анализирует тактику «Лейпцига» Саския Алейте на страницах Süddeutsche Zeitung.

«Хасенхюттль признался: "Вопрос состоял в том, усложню ли я жизнь подопечным или же помогу им?". Поэтому он решил попробовать второе, для чего в субботу вместе со своей командой поработал на тренировке над этими изменениями в тактике и сразу же внедрил их в воскресном поединке. "Думаю, то, что мы никогда не делали такое против них, стало сигналом, и мои футболисты подумали: 'Ок, выдержим это, мы попытаемся', — пояснил тренер после матча".

Фактор Кейта

Тем самым агрессивным полузащитником в матче, о котором говорилось выше, стал Наби Кейта, который уже с лета будет выступать за "Ливерпуль". Он стал одним из героев победы "Быков" — и не только благодаря голу, который сравнял счет, и результативной передачей на Вернера. Гвинеец работал так настойчиво на протяжении 69 минут игры, которые ему отвел Хасенхюттль, что у "Баварии" просто не нашлось контраргументов сопернику.

Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии» Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов «Кейта сыграл ключевую роль в победе "Лейпцига", ведь кроме гола и ассиста всегда принимал правильные решения на поле, благодаря чему и удалось сокрушить лидера. Прежде чем уйти на замену на 69-й минуте, он выиграл 21,4 процента единоборств и 40 раз касался мяча», — отмечает действия будущего футболиста английского клуба Шина Олударе в материале на портале Goal.com.

«В целом, он мало помогал обороне, а то и вообще не помогал, но сделал 23 передачи, среди которых в 74 процентах случаев был точен, и четырежды после его пасов партнеры наносили удары по воротам. Минусом стало то, что оппоненты фолили на нем только дважды, а сам он совершил три фола, за что получил предупреждение на 63-й минуте. В целом же Кейта впечатляюще провел поединок и оправдал статус одного из самых востребованных проспектов в Европе».