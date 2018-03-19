ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Как «Лейпциг» нашел оружие против «Баварии»

    Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»

    Бавария Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Наби Кейта стал главным героем в победе «Лейпцига»
    Наби Кейта стал главным героем в победе «Лейпцига»
    Goal.com
    В 27-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» проиграла на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 1:2. Вместе с медиа разбираемся в случившемся.

    Плюс одна неделя до чемпионства

    В случае успешного выезда к «Лейпцигу» «Бавария» была бы в шаге от досрочного завоевания чемпионского титула. За восемь туров до завершения нынешнего сезона чемпионата Германии подопечные Юппа Хайнкеса на 20 очков опережали ближайшего преследователя, поэтому имели шанс оформить выигрыш серебряной салатницы 31 марта после домашнего поединка против дортмундской «Боруссии». Но «Быки» думали иначе, и теперь с празднованием очередного успеха на внутренней арене «ротен» придется повременить до апреля.

    «Без пяти минут чемпион вынужден ждать на одну неделю больше, прежде чем оформит завоевание золотых медалей в шестой раз кряду, ведь команда потерпела третье поражение в сезоне от "Лейпцига". Сандро Вагнер вывел мюнхенцев впереди по истечении 12 минут игры, после чего будущий полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта восстановил равновесие перед перерывом, а Тимо Вернер забил ставший победным мяч на 56-м обороте секундной стрелки», — пишет в материале на портале ESPN Марк Ловелл.

    «Немотря на бледное поражение, у "Баварии" еще будет возможность оформить шестой титул кряду перед родной публикой на "Альянц Арена", чего до сих пор не случалось. В последний раз клуб завоевал золото на своем поле в 2008 году, когда выступал еще на "Олимпиаштадион". Летаргическое выступление в 27-м туре привело к заслуженной неудаче от более энергичного коллектива хозяев».

    «Бавария» на выезде проиграла «Лейпцигу» Мюнхенская «Бавария» потерпела гостевое поражение от «РБ Лейпцига» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги

    Хасенхюттль тактически переиграл Хайнкеса

    Главным фактором успеха хозяев стала их смелость, которая сподвигла на непривычную для именитых гостей тактику. Наставник восточно-германской команды Ральф Хасенхюттль может гордиться этой победой не только потому что она собственно случилась, а еще и тем, как она была добыта — его подопечные были нацелены вперед, а не засиживались в обороне. Поясняя свой подход к этой игре, австрийский тренер заявил, что не хотел строить эшелоны на своей половине поля.

    «Обычный соперник "Баварии" предпочитает строить широкую стену из защитников, дабы любой ценой избежать пропущенных голов, и надеется на длинные забросы мяча вперед, чтобы иметь возможность забить — в прошлом это работало столь прекрасно, что мюнхенцы выигрывали титул за титулом за последние пять лет. Хасенхюттль вполне обоснованно решил попробовать нечто иное, для чего в его распоряжении есть исполнители, которые в лучшую сторону отличаются от обычных оппонентов "ротен" — систему 3-4-3, главный принцип которой атаковать, а не пресмыкаться. Плотная оборона, агрессивный полузащитник и боевитый нападающий — об этом думал специалист», — анализирует тактику «Лейпцига» Саския Алейте на страницах Süddeutsche Zeitung.

    «Хасенхюттль признался: "Вопрос состоял в том, усложню ли я жизнь подопечным или же помогу им?". Поэтому он решил попробовать второе, для чего в субботу вместе со своей командой поработал на тренировке над этими изменениями в тактике и сразу же внедрил их в воскресном поединке. "Думаю, то, что мы никогда не делали такое против них, стало сигналом, и мои футболисты подумали: 'Ок, выдержим это, мы попытаемся', — пояснил тренер после матча".

    Фактор Кейта

    Тем самым агрессивным полузащитником в матче, о котором говорилось выше, стал Наби Кейта, который уже с лета будет выступать за "Ливерпуль". Он стал одним из героев победы "Быков" — и не только благодаря голу, который сравнял счет, и результативной передачей на Вернера. Гвинеец работал так настойчиво на протяжении 69 минут игры, которые ему отвел Хасенхюттль, что у "Баварии" просто не нашлось контраргументов сопернику.

    Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии» Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов «Кейта сыграл ключевую роль в победе "Лейпцига", ведь кроме гола и ассиста всегда принимал правильные решения на поле, благодаря чему и удалось сокрушить лидера. Прежде чем уйти на замену на 69-й минуте, он выиграл 21,4 процента единоборств и 40 раз касался мяча», — отмечает действия будущего футболиста английского клуба Шина Олударе в материале на портале Goal.com.

    «В целом, он мало помогал обороне, а то и вообще не помогал, но сделал 23 передачи, среди которых в 74 процентах случаев был точен, и четырежды после его пасов партнеры наносили удары по воротам. Минусом стало то, что оппоненты фолили на нем только дважды, а сам он совершил три фола, за что получил предупреждение на 63-й минуте. В целом же Кейта впечатляюще провел поединок и оправдал статус одного из самых востребованных проспектов в Европе».

    Старые против молодых«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Такой «Зенит» пора закрывать
  • Вылет питерского клуба из Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • 18/03
    • «Бавария» на выезде проиграла «Лейпцигу»
  • 18/03
    • Батшуайи принес «Боруссии» победу над «Ганновером»
  • 17/03
    • «Шальке» минимально обыграл «Вольфсбург»
  • 17/03
    • Ройс пропустит товарищеские матчи сборной Германии
  • 17/03
    • Дубль Гомеса принес «Штутгарту» победу над «Фрайбургом»
  • 17/03
    • Бундеслига: «Айнтрахт» разгромил «Майнц», «Хоффенхайм» увез ничью из Менхенгладбаха
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?
    Подробный разбор
  • Салах заставил защиту сборной России занервничать
  • Реакция прессы на феноменальное выступление форварда «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом»
    •
  • Новая форма сборной и дефицит нападающих
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией
    •
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
  • Лига чемпионов отдаляется. «Краснодар» оступился на своем поле
  • СМИ – о поражении подопечных Игоря Шалимова от «Уфы»
    •
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Кто сможет прервать гегемонию «Реала»?
  • Прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона 2017/18
  • 3,50
    •
  • Экспресс дня. Два армейских клуба отпразднуют победы
  • Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 19 марта
  • 4,53
    •
    Футбол. Главное
  • Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона
  • По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах
    •
  • Салах заставил защиту сборной России занервничать
  • Реакция прессы на феноменальное выступление форварда «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом»
    •
  • Примера. «Атлетик» уступил «Барселоне», «Валенсия» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    •
  • 14:14
    • Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения
  • 11:55
    • Дзагоев не принимает участие в тренировке сборной России
  • 11:46
    • Кутепов очень хочет поиграть в итальянском клубе
  • 10:32
    • Месси считает ЧМ-2018 своим последним шансом выиграть мундиаль
  • 14:45
    • Стоимость билета на матч ЦСКА — «Арсенал» составляет от 1000 рублей
  • 00:56
    • «Наполи» обыграл «Дженоа», «Лацио» и «Болонья» сыграли вничью
  • 00:37
    • Покер Роналду помог «Реалу» обыграть «Жирону»
  • 22:21
    • «Вильярреал» вырвал волевую победу у «Атлетико»
  • 22:15
    • «Челси» в дополнительное время обыграл «Лестер»
  • 21:56
    • «Бавария» на выезде проиграла «Лейпцигу»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус