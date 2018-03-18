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    «Бавария» на выезде проиграла «Лейпцигу»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» потерпела гостевое поражение от «РБ Лейпцига» (1:2) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

    Гости открыли счет на 13-й минуте матча. Хамес Родригес навесил с правого края штрафной, точно на голову Сандро Вагнеру, который с 7 метров забил мяч в ворота.

    На 37-й минуте хозяева отыгрались. Вернер в штрафной выиграл борьбу за мяч, и Наби Кейта отправил снаряд с линии вратарской точно в верхний угол ворот.

    На 57-й минуте матча Кейта сделал передачу на Тимо Вернера, который убежал от защитника и с 13 метров отправил снаряд в угол ворот.

    После этого матча «Бавария» с 66 очками возглавляет таблицу, а «Лейпциг» на 6-м месте — 43 очка.

    Старые против молодых«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 марта
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