«Бавария» на выезде проиграла «Лейпцигу»

Мюнхенскаяпотерпела гостевое поражение от(1:2) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Гости открыли счет на 13-й минуте матча. Хамес Родригес навесил с правого края штрафной, точно на голову Сандро Вагнеру, который с 7 метров забил мяч в ворота.

На 37-й минуте хозяева отыгрались. Вернер в штрафной выиграл борьбу за мяч, и Наби Кейта отправил снаряд с линии вратарской точно в верхний угол ворот.

На 57-й минуте матча Кейта сделал передачу на Тимо Вернера, который убежал от защитника и с 13 метров отправил снаряд в угол ворот.

После этого матча «Бавария» с 66 очками возглавляет таблицу, а «Лейпциг» на 6-м месте — 43 очка.