Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в полуфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:30 мск. Рууд — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рууд

Каспер без сверхусилий добрался до полуфинала на третьем турнире подряд. Похоже, в этом году он будет одним из главных фаворитов Ролан Гаррос.

В пятницу норвежский теннисист выиграл у итальянца Маттео Арнальди со счетом 6:4, 6:3.

В начале матча Рууд не очень уверенно играл на подаче, но так совпало, что у соперника тоже были проблемы.

Во второй партии бывшая вторая ракетка мира не отдал ни гейма на подаче, но при этом спас пять брейк-пойнтов.

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В предыдущих матчах на этой неделе Рууд выиграл у француза Александра Мюллера и австралийца Джордана Томпсона.

Этчеверри

Томас впервые в текущем сезоне выиграл три матча подряд. На следующей неделе он вернется в топ-30.

В четвертьфинале аргентинец выиграл у британца Кэмерона Норри — 7:6, 7:6.

Кроме одного гейма в начале матча, в целом Этчеверри здорово играл на своей подаче и отлично провел тай-брейки.

Перед этим прошлогодний четвертьфиналист Ролан Гаррос выиграл у Ника Хардта из Доминиканской Республики и одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.28, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 3.70.

Прогноз: в прошлом году Каспер с трудом выиграл у Томаса в Пекине — 1:6, 7:5, 7:6. На грунте встреча с аргентинцем, скорее всего, тоже получится не самой приятной. Но вряд ли Рууд упустит возможность снова сыграть в финале.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.