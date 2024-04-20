Рууд
Каспер без сверхусилий добрался до полуфинала на третьем турнире подряд. Похоже, в этом году он будет одним из главных фаворитов Ролан Гаррос.
В пятницу норвежский теннисист выиграл у итальянца Маттео Арнальди со счетом 6:4, 6:3.
В начале матча Рууд не очень уверенно играл на подаче, но так совпало, что у соперника тоже были проблемы.
Во второй партии бывшая вторая ракетка мира не отдал ни гейма на подаче, но при этом спас пять брейк-пойнтов.
В предыдущих матчах на этой неделе Рууд выиграл у француза Александра Мюллера и австралийца Джордана Томпсона.
Этчеверри
Томас впервые в текущем сезоне выиграл три матча подряд. На следующей неделе он вернется в топ-30.
В четвертьфинале аргентинец выиграл у британца Кэмерона Норри — 7:6, 7:6.
Кроме одного гейма в начале матча, в целом Этчеверри здорово играл на своей подаче и отлично провел тай-брейки.
Перед этим прошлогодний четвертьфиналист Ролан Гаррос выиграл у Ника Хардта из Доминиканской Республики и одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.28, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 3.70.
Прогноз: в прошлом году Каспер с трудом выиграл у Томаса в Пекине — 1:6, 7:5, 7:6. На грунте встреча с аргентинцем, скорее всего, тоже получится не самой приятной. Но вряд ли Рууд упустит возможность снова сыграть в финале.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.