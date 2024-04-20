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    Хватит ли Рууду двух сетов для победы над Этчеверри?

    Рууд — Этчеверри. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Барселоне 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Этчеверри
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в полуфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:30 мск. Рууд — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 20 Апреля 2024 года
    Каспер Рууд
  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 14:30 Томас Этчеверри Томас Этчеверри
  • Аргентина
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    Рууд

    Каспер без сверхусилий добрался до полуфинала на третьем турнире подряд. Похоже, в этом году он будет одним из главных фаворитов Ролан Гаррос.

    В пятницу норвежский теннисист выиграл у итальянца Маттео Арнальди со счетом 6:4, 6:3.

    В начале матча Рууд не очень уверенно играл на подаче, но так совпало, что у соперника тоже были проблемы.

    Во второй партии бывшая вторая ракетка мира не отдал ни гейма на подаче, но при этом спас пять брейк-пойнтов.

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    В предыдущих матчах на этой неделе Рууд выиграл у француза Александра Мюллера и австралийца Джордана Томпсона.

    Этчеверри

    Томас впервые в текущем сезоне выиграл три матча подряд. На следующей неделе он вернется в топ-30.

    В четвертьфинале аргентинец выиграл у британца Кэмерона Норри — 7:6, 7:6.

    Кроме одного гейма в начале матча, в целом Этчеверри здорово играл на своей подаче и отлично провел тай-брейки.

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    Перед этим прошлогодний четвертьфиналист Ролан Гаррос выиграл у Ника Хардта из Доминиканской Республики и одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.28, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 3.70.

    Прогноз: в прошлом году Каспер с трудом выиграл у Томаса в Пекине — 1:6, 7:5, 7:6. На грунте встреча с аргентинцем, скорее всего, тоже получится не самой приятной. Но вряд ли Рууд упустит возможность снова сыграть в финале.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.

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    Ставка и прогноз на матч Рууд — Этчеверри с коэффициентом 1.94. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Рууду двух сетов для победы над Этчеверри?
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