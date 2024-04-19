«Краснодар» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 25-го тура российской Премьер-лигив родных стенах переигралсо счетом 2:0.

Автором забитых мячей в этом поединке стали Виктор Са и Джон Кордоба. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Факел 2:0 Голы: 1:0 Victor Sa (60'), 2:0 Джон Кордоба (86') Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Кайо, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Кади Боржес, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Olaza L., Castano K., Victor Sa Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Senhadji R., Motpan N., Markov E. Предупреждения: Игорь Юрганов (45+3'), Руслан Магаль (51'), Кайо (70'), Ираклий Квеквескири (90+1')

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Таким образом, «Краснодар» смог набрать 46 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 26 пунктов и 11-я строчка.