В рамках турнира по профессиональному боксу пройдет титульный поединок Девина Хэйни и Райана Гарсии в первом полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск). Хэйни — Гарсия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Девин Хэйни

Турнирное положение: Девин Хэйни бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легкой категории. Сейчас ему принадлежит титул по версии WBC в первом полусреднем дивизионе.

Последние бои: К этой встрече обладатель пояса WBC подходит после победы единогласным решением судей над Реджисом Прогрейсом. Также ранее в легком весе он защитил все свои пояса, победив по очкам в Василия Ломаченко. Нокаутом в последний раз Хэйни выигрывал в 2019 году, когда финишировал Заура Абдуллаева.

Состояние бойца: За последний год Хэйни серьезно спрогрессировал. Если против Ломаченко он выглядел неубедительно, то Прогрейса разбил по всем параметрам. Пока что Девин не потерпел ни единого поражения в карьере. Ранее он выиграл 31 раз в 31-м бою.

Райан Гарсия

Турнирное положение: Гарсия бывший обладатель временного титула WBC в легком весе. Сейчас он занимает шестую позицию в рейтинге по этой же версии в первой полусредней категории.

Последние бои: За 5 последних поединков Райан выиграл 4 раза и потерпел одно поражение. Неудача в противостоянии с Джервонтой Дэвисом нокаутом является единственным проигрышем в его карьере. Впрочем, тот провал он сумел закрыть победой над Оскаром Дуарте, которого финишировал в восьмом раунде.

Состояние бойца: Несмотря на всю популярность в медиа, навыки Гарсии сильно переоценены. Он умеет продавать бои, но не умеет финишировать серьезных соперников.

Да и как показал поединок с Дэвисом, удар Райан тоже держит плохо.

Статистика для ставок

Девин Хэйни выиграл 31 бой кряду

Последние 8 поединков с участием Хэйни закончились по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры считают Девина Хэйни серьезным фаворитом. На его успех можно поставить за 1.13. На победу Гарсии предлагают сделать ставку за 6.60.

Прогноз: Гарсия в преддверии подготовки к данному по бою испытывал большие психологические проблемы. В ментальном плане он явно не готов к поединку за титул. Его соперник гораздо сильнее, пускай и не обладает внушительной ударной мощью. Хэйни будет избивать Гарсию все 12 раундов и возьмет данный бой по очкам.

Ставка: Победа Девина Хэйни по очкам за 1.82.