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    Хозяева завоюют три очка

    «Айнтрахт» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 19 апреля 2024 года

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    «Айнтрахт»
    19 апреля в матче 30-го тура чемпионата Германии сыграют «Айнтрахт» и «Аугсбург». Начало — в 21:30 мск. «Айнтрахт» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Апреля 2024 года
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    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» борется за то, чтобы в следующем сезоне выступить в еврокубках. У команды хорошие шансы на попадание в Лигу конференций.

    На данный момент в активе «Айнтрахта» 42 очка. После 29 встреч клуб занимает 6-е место в таблице Бундеслиги. У команды 10 побед, 12 ничьих и 7 поражений, разница голов — 43:39.

    Айнтрахт Ф — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Айнтрахт» в текущем месяце еще не побеждал. В двух встречах команда набрала одно очко.

    5 апреля «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером». Матч закончился 1:1. 13 апреля клуб в гостях уступил «Штутгарту» со счетом 0:3.

    Не сыграют: Калайджич, Лун, Роде, Скири — травмы, Тута — дисквалификация.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Айнтрахт» давно не радовал фанатов победами. Безвыигрышная серия команды составляет четыре матча.

    Последний раз «Айнтрахт» побеждал 10 марта. Тогда в домашней встрече удалось взять верх над «Хоффенхаймом» со счетом 3:1.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» и «Айнтрахт» являются соседями по турнирной таблице. «Аугсбург» занимает 7-е место.

    В активе команды 39 очков в 29 встречах. «Аугсбург» выиграл 10 матчей, 9 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Клуб забил 47 мячей и пропустил 46 голов.

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    • Последние матчи: «Аугсбург» начал текущий месяц не лучшим образом. Клуб в гостях уступил «Хоффенхайму» со счетом 1:3.

    Однако 12 апреля «Аугсбург» завоевал три очка. Это произошло в домашней встрече с «Унионом».

    «Аугсбург» одолел соперника со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Филлип Титц и Свен Михель.

    Не сыграют: Енсен, Гумный, Дорш, Мбабу, Оксфорд, Реджбечай, Фрамбергер, Ягу — травмы.

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    Состояние команды: «Аугсбург» находится в хорошей форме. Команда регулярно набирает очки.

    В последних 9 матчах Бундеслиги у «Аугсбурга» лишь два поражения. 17 февраля клуб уступил «Майнцу» со счетом 0:1, а 7 апреля — «Хоффенхайму» (1:3).

    В нынешнем сезоне команды встречались друг с другом 3 декабря прошлого года. «Аугсбург» на своем поле одолел «Айнтрахт» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» в апреле еще ни разу не выиграл

    • «Аугсбург» в последних девяти матчах Бундеслиги потерпел два поражения

    • В первом круге «Айнтрахт» уступил в гостях со счетом 1:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Айнтрахт» букмекеры дают коэффициент 2.09. Ничья оценена в 3.90, а выигрыш «Аугсбурга» оценен в 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: «Айнтрахт» рассчитывает попасть в еврокубки. Команда играет дома. Стоит согласиться с букмекерами, которые считают хозяев поля фаворитами.

    Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.09.

    Прогноз: Голов ожидается немало, будет превышена отметка в три забитых мяча. Команды не станут отсиживаться в обороне, а порадуют зрителей ярким футболом.

    Ставка: ТБ 3 за 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Аугсбург» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева завоюют три очка
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