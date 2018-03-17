РФС отклонил заявление М'Вила по делу «Динамо»

Палата по разрешению споров РФС оставила без удовлетворения просьбу экс-игрока московского «Динамо» сообщает официальный сайт РФС.

М'Вила летом 2015 года достиг договоренности с «Динамо» о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. После заключения мирового соглашения футболист не получил одного из траншей. Он подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане «бело-голубых», которое было частично удовлетворено в октябре 2016 года.

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Из-за ситуации с невыполненными обязательствами перед французским хавбеком летом 2017 года на «Динамо» был наложен запрет на регистрацию новых игроков, который отменили после внесения залога.

В январе ВФСО «Динамо» безуспешно пыталось признать недействительным мировое соглашение, некогда подписанное с футболистом. Председатель ВФСО Владимир Стржалковский заявил, что его заключение даже стало предметом уголовного разбирательства.

В январе М'Вила стал игроком «Сент-Этьена».