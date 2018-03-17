Карпин разочарован потерей двух очков

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Учитывая то, как развивался матч, скорее мы потеряли два очка, чем приобрели одно. Вели дважды, а упустили победу. Мы готовились, знали, что будет много подач с флангов, но второй гол пришел именно с фланга. Неудачно поскользнулись, не смогли выбить мяч. Значит, это не удалось.

Меня не устраивал ход игры, поэтому сделал замену в перерыве. В том, что игроки дважды поскользнулись, когда нам забивали голы, поле не может быть виновато. Значит, виноваты шипы. Видимо, неправильно выбрали бутсы. Почему? Спросите у футболистов. Не я же скольжу, а они.

Дзюба и Ионов оформили дубли в ничейном матче "Арсенала" и "Ростова"

Дзюба оформил дубль? Мы же вроде в свои ворота первый гол забили. По-моему, Калачев забил. Показалось ли, что у Дзюбы была повышенная мотивация? Все были мотивированы — и "Ростов", и "Арсенал". Я что, за Дзюбой, что ли, смотрел? Или смотрел за своими футболистами?», — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».