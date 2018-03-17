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    Карпин разочарован потерей двух очков

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    Валерий Карпин
    На фото:Валерий Карпин
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:2).

    «Учитывая то, как развивался матч, скорее мы потеряли два очка, чем приобрели одно. Вели дважды, а упустили победу. Мы готовились, знали, что будет много подач с флангов, но второй гол пришел именно с фланга. Неудачно поскользнулись, не смогли выбить мяч. Значит, это не удалось.

    Меня не устраивал ход игры, поэтому сделал замену в перерыве. В том, что игроки дважды поскользнулись, когда нам забивали голы, поле не может быть виновато. Значит, виноваты шипы. Видимо, неправильно выбрали бутсы. Почему? Спросите у футболистов. Не я же скольжу, а они.

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