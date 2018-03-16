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    В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018

    У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена

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    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/201815:00
    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» стал для «Зенита» по-настоящему провальным. Мало того, что команда не смогла победить и выйти в следующий раунд, так еще и потеряла своего лидера – Александра Кокорина.

    Слезы форварда

    Александр Кокорин был вынужден покинуть поле уже в дебюте встречи. На 2-й минуте, пытаясь отобрать мяч у соперника, он неудачно приземлился на ногу, после чего рухнул на газон.

    Форвард долгое время не мог подняться, что уже предвещало беду. А когда на его глазах появились слезы, стало очевидно – ситуация очень серьезная.

    Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал Браво, Виктор Гончаренко! «Александр Кокорин сел на траву стадиона на Крестовском острове в центре поля, закрыв руками лицо – и, показалось, заплакал. Это был плохой знак. Мы не раз уже видели подобную картину – например, у Игоря Денисова перед Евро-2016. И знаем, что она может означать. Неужто к Джикии и Васину еще и Кокорин?!

    Он останется на скамейке и будет досматривать первый тайм на ней, причем его колено (на которое многие начали грешить) перевязано не было. К концу тайма выражение лица нападающего уже не было таким убитым, как в момент травмы, – но это лишь из-за того, что его увлекла игра. В раздевалку, когда наступит перерыв, Кокорин смог уйти только с помощью врачей. Вернется сам, но сильно хромая.

    Когда он уходил с поля, шла пятая минута матча – а удар от капитана немцев Орбана снизу в область пятки (Кокорин там, правда, опасно пошел на мяч сам) наш форвард получил еще раньше. Смог продолжить игру – но надолго его не хватило. На Роберто Манчини, недавно вздыхавшего, что без Кокорина в "Зените" некому забивать, было жутко смотреть.

    Не захотелось бы мне смотреть в этот момент и на Станислава Черчесова. Его, понятно, не показывали – главный тренер сборной находился в этот вечер на другом стадионе. И там, в Черкизове, хороших новостей для него тоже было немного. Хорошо, хотя бы не связанных с травмами», — пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

    Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита»
    Точный диагноз мы сможем установить в течение 48 часов. Считаю, что он не должен ехать в сборную, да он и не поедет, поскольку даже если у него растяжение связок, то как минимум неделю он пропустит, ему нужна как минимум неделя на восстановление.

    Все-таки «кресты»

    Несмотря на всю эту жуткую картину, болельщики не хотели верить в то, что травма у форварда слишком серьезная. Однако уже утром стало известно, что Кокорин травмировал «кресты», поэтому, как и Георгий Джикия и Виктор Васин, будет восстанавливаться как минимум полгода.

    Сборная России из-за ряда травм потеряла уже третьего игрока основного состава, что особенно печально, учитывая скорый старт домашнего чемпионата мира.

    «Говорят, сразу на МРТ он не смог поехать из-за попадания в список игроков, вызванных на допинг-контроль. Из общеспортивного контекста ясно, что пропускать допинг и потом доказывать, что была уважительная причина – большой риск. Кокорин досмотрел игру до конца, одним из первых уехал со стадиона, а результаты обследования стали известны наутро.

    Они подтвердили: это разрыв крестообразных связок. Когда плакал, Кокорин обо всем догадывался по собственным ощущениям.

    Кокорин действительно не поедет в сборную России. Теперь он сможет вообще хоть где-то сыграть скорее всего только осенью. Невероятно грустно», — подчеркивает автор «Советского спорта» Андрей Васильев.

    Никита Симонян
    Первый вице-президент РФС
    Мы на техническом комитете говорили о подготовке национальной команды со Станиславом Черчесовым. Когда готовишь команду, думаешь обойтись без травм, а тут посыпались такие травмы. Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин… Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии.

    Боязно за выход из группы

    Итак, на домашнем чемпионате мира сборной России уже точно не помогут Георгий Джикия, Виктор Васин и Александр Кокорин. Кто-то скажет, что их легко можно заменить, но на самом деле эти футболисты в нынешнем сезоне играли действительно хорошо, поэтому без них команда точно станет слабее.

    В таких условиях все труднее верится в то, что подопечные Станислава Черчесова на ЧМ-2018 смогут хотя бы выйти из группы.

    Такой «Зенит» пора закрывать Вылет питерского клуба из Лиги Европы — в нашем обзоре прессы «Мы часто говорим, что талантливых футболистов в нашей стране предостаточно. Только вот, где они все? Когда мы критикуем Черчесова, нужно понимать, что у него скудный выбор. При потере Джикии, Васина и Кокорина – уже не до смеха. Рыдать хочется. Ведь Александр вполне мог сыграть не вместо Смолова, а вместе с ним! Хоть ты тресни, но это была наша лучшая связка впереди.

    Поправьте, если ошибаюсь, но кажется ни у одной сборной, которая едет на ЧМ-2018 нет трех игроков основы, выпавших из-за "крестов". А знаете, что самое страшное? До ЧМ-2018 еще три месяца.

    Если такая динамика травм продолжится, то Черчесов не досчитается шестерых игроков – половина команды. Тут уже невольно задумываешься, может это нам бойкотировать мундиаль, а не англичанам? Это, конечно, не всерьез, но теперь уже реально боязно за выход из группы», — отмечает журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер.

    Андрей Созин
    Член комитета по этике РФС
    Очень жаль потерять Александра Кокорина перед чемпионатом мира. Станиславу Черчесову можно сказать только одно: «Господин Черчесов, крепитесь»! Выбывают игроки основного состава, и это большая проблема для главного тренера. Джикия, Васин, а теперь и Кокорин. Это уже третьи «кресты» в сборной России. Теперь только терпение и технические задумки Черчесова смогут помочь нашей сборной. Потеря любого игрока основного состава — это большие проблемы. Хорошо, что у нас есть Смолов. Если Кокорин не сможет восстановиться к чемпионату мира, а его восстановление возможно только в теории, то для Артёма Дзюбы появляется хороший шанс попасть в сборную. Думаю, Черчесов будет рассматривать его кандидатуру. Если сейчас Артём будет много забивать и хорошо играть, у него есть все шансы сыграть на чемпионате мира.
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