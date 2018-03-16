Такой «Зенит» пора закрывать

Не все так страшно с Кокориным

«Больнее всего стало даже не после пропущенного мяча, а еще на пятой минуте. Александр Кокорин позвал врачей после первого же стыка с соперником, в котором сам же получил фол за опасную игру, через пару минут после этого форвард сборной России осознал, что не может продолжать.

За ним выехал автомобиль с носилками, его так встречали на скамейке, так обнимали и успокаивали, да и сам он так плакал, что показалось самое страшное. То, что уже больно просто произносить.

Три дня назад порвал кресты и пролетел мимо чемпионата мира аргентинский защитник Эммануэль Маммана. Ему уже сделали операцию, он пропустит не менее пяти месяцев. У Александра партнер по клубу с такой бедой и двое коллег по сборной. Эмоции любой силы были бы объяснимы.

Но Кокорин остался на скамейке запасных, врачи приложили ему пакет со льдом, как показалось, чуть ниже колена. Александр просидел в кресле до перерыва и даже мог наступать на травмированную ногу, когда уходил. Хотя идти ему, конечно, помогали.

Если бы это были кресты, матч он досматривал бы в лучшем случае на смартфоне во время МРТ. В начале второго тайма Александр вообще пришел к партнерам своим ходом. Раз особо срочных процедур нападающему не назначили, особо серьезного повода не должно быть», — считает обозреватель «Советского Спорта» Андрей Васильев.

Сложно переключиться на Заболотного

«Минут 20 "Зенит" будто бы находился в шоке. Мяч вообще не держался, а команда не могла переключиться на игру с Заболотным. Его же покупали не на замену Кокорину, а на подмогу, поэтому выстраивать атаку нужно совершенно по-другому. И пока "Зенит" соображал, "Лейпциг" забил. Забил красиво: Вернер запутал сине-бело-голубую защиту, а Огюстен с разворота пустил мяч мимо Лунева.

К счастью, в Лейпциге успел забить Кришито. И вместо четырех мячей теперь "Зениту" нужно было всего два (правда, для овертайма). На это команда Манчини могла рассчитывать. Вскоре после пропущенного мяча Паредес со штрафного сотряс перекладину, а чуть позже появился момент у Заболотного – он прекрасно подстроился под прострел Жиркова, однако попал в руки Гулачи.

Третий момент за тайм упустил Ригони – снова удар отразил голкипер "Лейпцига". "Зениту" не везло, но, по крайней мере, на игру команды были приятно смотреть. Это связано с тем, что "Лейпциг" ближе к перерыву отдал мяч "Зениту", но наглухо не закрывался. В такой ситуации петербуржцам легче атаковать, о чем накануне и упоминал Манчини – в Европе соперники дают "Зениту" играть, а в России нет», — анализирует автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Страдания под прессингом «быков»

«Напарник Заболотного по нападению Себастьян Дриусси тоже лишь раз пробил по воротам Петера Гулачи в первом тайме, но какую же ценность имел этот удар! "Зенит" сравнял счёт перед самым перерывом. Естественно, и этот момент пришёл с левого края – теперь от Кришито. До того у команды Манчини мало что получалось, было если не ощущение безнадёги, то что-то очень близкое к этому. "РБ Лейпциг" действовал с первых минут сверхагрессивно, высоко прессинговал, разыгрывал хорошие комбинации на половине поля хозяев. Никакой ставки на ничью – такова привлекательная философия "быков".

Схему "РБ Лейпциг" 4-4-2 можно было перерисовать в другую – с четырьмя форвардами. Настолько высоко поднимались Брума и Эмиль Форсберг, который, как и первой игре, здорово открывался между линиями. "Зенит" не имел возможности воспользоваться свободным пространством, потому что не мог нормально выйти из обороны через пас. Леандро Паредес и Матиас Краневиттер страдали под прессингом, даже Лунев дважды грубо ошибся при выносе мяча. Гол в ворота Лунева в общем-то назревал – "РБ Лейпциг" забил его как раз в результате затяжной атаки. Михе Мевле, который опекал Жана-Кевина Огустена, досталось лучшее место из всех зрителей, наблюдавших голевой эпизод со стороны», — отдает должное гостям автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

Героический Лунев

«При счете 1:1 "Лейпциг" начал нервничать. Не так давно подопечные Ральфа Хазенхюттля уже проиграли два матча подряд со счетом 1:2, поведя первыми (в чемпионате с "Айнтрахтом" и "Кельном"). Замена капитана Вилли Орбана из-за повреждения лишь добавила немцам волнения. "Зенит" же перехватил инициативу и пошел за вторым голом. Однако чем ближе становился финальный свисток, тем чаще атаки сине-бело-голубых походили на обычный навал. Это реально заставляло немцев трястись, вжавшись в собственные ворота, но в контратаки выбегать они не перестали. Одна из таких привела к сквозной передаче в штрафную на Вернера, которого неосторожным подкатом сбил Миха Мевля.

Казалось, шансы "Зенита" на проход в 1/4 финала Лиги Европы растаяли на глазах. В случае пропущенного мяча за 10 минут надо было забивать уже три мяча! Однако затянувшаяся пауза при подготовке к одиннадцатиметровому и недовольный гул болельщиков "Зенита" сделали свое дело — Вернер пробил не слишком точно, и Лунев легко отразил удар.

И снова глаза игроков "Зенита" загорелись — надо бежать вперед и забивать, наконец-то. Манчини бросил в бой еще одного высокого игрока — Александра Ерохина. Однако единственный "стандарт" в концовке Леандро Паредес в очередной раз исполнил не лучшим образом. Да так, что "Лейпциг" еще и убежал в контратаку и только шедевральный сейв Лунева спас "Зенит" от второго пропущенного мяча. Новых эмоций питерцам это, конечно, придало, однако последняя минута компенсированного времени матча к этому моменту истекла. "Вираж" смолк, а громче всех свистели после финального свистка… те самые 39 немецких болельщиков», — огорчается автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев.

Не заслужили

«В первом тайме "Зенит" подтверждал слова Манчини: вскрывать оборону команда и правда не особенно умеет. Плеймейкер, фантазиста, треквартиста или просто поставленная игра — непонятно, кто или что нужно Питеру. Но атакующий энтузиазм хозяев обычно заканчивался банальными кроссами и дальними ударами. Пусть иногда и опасными. Зато в конце тайма "Зенит" все-таки сочинил прямо-таки идеальную комбинацию, которую завершил Дриусси после классного кросса Кришито. 1:1 — команда Манчини за стартовые 45 минут, при неубедительной игре, оставила себе шансы на проход дальше.

4 удара в створ ворот за все 90 минут нанес "Зенит". Мячом хозяева владели меньше соперника — 43 процента. Да, питерцы носились до последнего, грузили мяч в штрафную, но толку от этого было совсем мало. Скорее респект Луневу за несколько феерических сэйвов — "Зенит" в целом едва ли заслужил выход в 1/4 финала Лиги Европы. Он туда и не вышел», — выносит вердикт редакция Sport24.

За что зенитовцам платят миллионы?

«Сыграл "Лейпциг" средне, не напрягаясь, но прошел унылый "Зенит" без выстроенной игры и даже без команды, которая грызется. Хозяева пытались изобразить попытку забить второй и вымучить овертайм, но разве заслужили? Манчини, конечно, не подготовил коллектив ни к одному сложному испытанию сезона, но футболисты тоже виноваты. Похоже, на ваших глазах гибнет концепция клуба, который зашел на арену как богатый и одновременно романтичный по подходу.

Клуба, приглашавшего иностранных тренеров с именем. Клуба, который много тратит на легионеров, нередко приличных. У которого всегда были проблемы внутри коллектива. Но тот "Зенит" умел играть ярко, нередко был чемпионом России по качеству футбола. Умели проигрывать, побеждать, но зрелищно. "Зенит" Манчини и его футболистов – унылый. Это набор слабо связанных игроков, которые дома отдали мяч сопернику, который не спешил с ним возиться.

Хотя "Лейпциг" в кризисе и сыграл в Санкт-Петербурге средне, немцы заслуженно прошли дальше по сумме двух матчей. Такой "Зенит" пора закрывать. Возможно, команде нужен и новый тренер, и другой достойный состав?», — печалится автор «Соккер.ру» Вадим Багров.

Куда дальше идти «Зениту»?

«Как-то незаметно у "Зенита" отняли все. В чемпионате России шансы уплыли, Лига Европы закончилась. Кубок недальновидно отдали еще осенью. Что теперь будет с Роберто Манчини, понять сложно, но, по большому счету, и все равно. Лучше бы разобраться, куда идти "Зениту".

Так бывает. Волны бьются о камни, эмоции кипят не те, что нужно, эффективности в этом — ноль. Но вдруг команда выходит на игру, собирается, как в последний раз, и вызывает симпатии. И даже иллюзию того, что заслужила выйти в следующий раунд. Но "Лейпциг" же, согласитесь, был сильнее. Мудрее, в свои 9 лет. Более зрелым, с багажом в полтора сезона в бундеслиге.

Вложения в Манчини не оправдались? Если бы он был похож на тренера, который хочет остаться в "Зените" и работать на его постепенный рост, был бы прощен. Хотя бы за попытку пройти одну из самых сложных команд в оставшейся сетке Лиги Европы. После его неуклюжих попыток крикнуть "я не виноват", отношение к прощанию "Зенита" с евротурниром сугубо рациональное: к сожалению, Станислав Черчесов больше не сможет наблюдать кандидатов в сборную на требуемом уровне», — пишет главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.