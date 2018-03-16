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    Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал

    Браво, Виктор Гончаренко!

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    ЦСКА победил «Лион» со счетом 3:2
    ЦСКА победил «Лион» со счетом 3:2
    uefa.com
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/201815:00
    ЦСКА в невероятном по накалу матче победил «Лион» (3:2) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Подопечные Бруно Женезио превзошли «армейцев» практически по всем основным показателям — по владению (54% на 46%), ударам (18 всего и 9 в створ у французов против 13/4 у ЦСКА), проценту точности передач (82% на 76%) и количеству успешных обводок (22 против 4). Но не по голам.

    Заслуга Акинфеева

    «Создалось впечатление, что хозяева вышли, не имея четкого плана на матч. Игра лионцев заточена на атаку, однако гостевые подвиги армейцев в текущем сезоне так их напугали, что пойти вперед большими силами, да еще имея столь скользкое преимущество, французы не рискнули, отдав, по сути, мяч сопернику.

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    В контратаках они оказались не менее опасны. Сыгранной, но возрастной обороне москвичей, составленной из братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, было тяжело успевать за молниеносными прорывами Мемфиса Депая и Максвелла Корне. Игнашевич в одном из эпизодов и вовсе с каждым шагом отставал от оппонента. Дважды в течение тайма Игорю Акинфееву приходилось спасать партнеров в практически безнадежных ситуациях. И в том, что "армейцы" в первые 45 минут не пропустили, заслуга в первую очередь его», — пишет автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

    «Тем не менее футболисты ЦСКА очень бодро начали встречу. Было очевидно, что никаких упаднических настроений в команде нет. Гости по возможности старались побыстрее проходить середину поля и дважды выводили Ахмеда Мусу на ударную позицию. Во втором случае форварду надо было пробить по воротам с нескольких метров мимо лежавшего уже на газоне Антони Лопеша, но он момент запорол. Все-таки нигерийский нападающий значительно дольше налаживает связи со старыми-новыми партнерами, чем того можно было ожидать.

    Что не получилось у Мусы, удалось Александру Головину. В ходе контратаки на 39-й минуте он получил разрезающую передачу от Алана Дзагоева и техничным ударом красиво положил мяч в дальнюю "девятку". Траектория полета мяча для Лопеша оказалась недосягаемой, и под занавес тайма "армейцы" получили столь необходимый гол».

    Зрелость ЦСКА

    «Второй отрезок игры был более коротким, но стал решающим и наиболее ярким. Очевидно, что оба тренера хорошенько в перерыве накачали своих ребят, потому что градус нервозности возрос ощутимо. Стало чуть больше сумбура, хаоса, надрывных действий с обеих сторон. И тут сработала зрелость ЦСКА, которая не позволила "армейцам" дрогнуть.

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    Накачка со стороны Гончаренко мобилизовала команду, а накачка со стороны Женезио, который наверняка предъявил претензии своим самонадеянным форвардам, дестабилизировала и раздергала подопечных. Это было заметно хотя бы по нервному поведению Диаса и Депая. В такой ситуации, когда счет в противостоянии равный, а психологический перевес на стороне чуть более опытной команды, чаша весов склонилась как раз за этим фактором в сторону ЦСКА.

    О зрелости и уверенности "армейцев" красноречиво говорит поведение команды после пропущенного гола, которого быть не должно – судьи ошиблись, не увидев упущенного за пределы поля мяча у Ферри, сделавшего голевую передачу.

    Снова вопрос к тому, зачем вообще арбитры за воротами, которые не видят ничего перед своим носом. ЦСКА не растерялся и тут же вонзил ответный мяч эмоционально неустойчивому противнику. И тут уже показательна реакция "Лиона", который, в отличие от "армейцев", на некоторое время "поплыл" и пропустил третий. Грамотно ЦСКА поступил еще и потому, что после второго гола не стал отходить назад, продолжив давление и почуяв, что "Лион" неустойчив морально и может дрогнуть», — говорится в статье на Soccer.ru.

    ЦСКА – первая в истории российская команда, которая проиграла дома первый матч плей-офф еврокубка со счетом 0:1, но в итоге прошла дальше
    Фото: uefa.com

    Сдюжили

    «Грешным делом подумалось, что "Лион" повержен – настолько хорош был ЦСКА.

    Рано было радоваться. Крашеный форвард Мариани пулей вылетел из-за спины Алексея Березуцкого – и уже 2:3, и уже все на волоске, и стадион гонит французов к воротам Акинфеева. Но не должны были ТАКИЕ армейцы отдать "Лиону" место в четвертьфинале Лиги Европы. Сдюжили. И было это абсолютно справедливо. С какой бы силой ни свистели французские болельщики после финального свистка. Впервые российский клуб прошел дальше, проиграв первый матч на своем поле.

    Браво, Виктор Гончаренко!» — пишет Игорь Рабинер в своем материале на «СЭ».

    ЦСКА — это вам не «Зенит»

    «ЦСКА доказал, что команда – это не набор футболистов, как в том же "Зените" Роберто Манчини, а единая семья, которая с годами только крепнет. И в семье не без упоротого Витиньо – надеюсь, в раздевалке Дзагоев отвешивает ему "лещей" за каждую передержку мяча.

    В 1/8 финала Лиги Европы мало кто верил в успех хоть какого-то из российских клубов. И болельщики-пессимисты, и сомневающиеся эксперты пророчили групповой вылет. "Армейцы" дали жару и помогли многим критикам самоопределиться.

    Не так важно, кто достанется ЦСКА в 1/4 финала ЛЕ. Попадание туда российского клуба скромных возможностей – уже похвальное достижение. Спасибо Виктору Гончаренко и его футболистам за великолепное представление.

    А к французам, которые остались без участия в домашнем финале, есть один вопрос: зачем местные полицейские перед матчем распыляли слезоточивый газ, если просто могли взглянуть на игру Мемфиса Депая? Это был реальный беспорядок», — пишет Роман Герасимов из FootballHD.

    В чем интрига весны?

    «В конце февраля стало известно, что Россия нынче точно не отдаст Португалии шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА. Значит, как и в сезоне-2018/19, в еврокубковой кампании-2019/20 сразу три команды от нашей страны выступят в Лиге чемпионов, две из которых начнут турнир с группового этапа.

    Седьмая строчка не так привлекательна: она позволяет выставить всего две команды в Лигу чемпионов. Поэтому удержаться на шестой строчке, на которую наша страна взобралась в прошлом сезоне, было очень важно. С точки зрения мест в Лиге Европы шестое место в таблице коэффициентов и седьмое ничем не отличаются: и то, и другое дают право выставить три команды в Лигу Европы, лишь одну — в групповой этап.

    При удачном раскладе весной мы можем сразиться с Францией за пятую строчку. С точки зрения Лиги чемпионов пятое место и шестое ничем не отличается: обе страны делегируют по две команды в групповой этап и одну в квалификацию. А вот в Лиге Европы разница есть: сразу две команды пятой страны из трех начнут турнир с группового раунда, тогда как у шестой путевку в осень получит один коллектив из трех...

    На данный момент отставание России от Франции составляет 2.233 балла. Разница равняется шести нашим победам (2.400). Или пяти победам и выходу ЦСКА в финал Лиги Европы — тогда получится добрать бонусными баллами (2.000+0.200+0.200). Шесть побед в этом сезоне нам уже не светит — при лучших раскладах ЦСКА проведет пять матчей. Поэтому у нас есть лишь теоретические шансы достать Францию: как можно выиграть все матчи на стадии четвертьфинала, полуфинала и финала? Если бы "Зенит" прошел "Лейпциг", еще можно было на что-то надеяться. Как и у России, у Франции остался один клуб в розыгрыше — "Марсель". Нужно, чтобы и он еще проигрывал!

    Португалию мы опережаем на 6.267 баллов — громадный задел, позволяющий о конкуренте пока не думать», — говорится в статье Евгения Ломоносова на «Советском спорте».

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