Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал

Заслуга Акинфеева

«Создалось впечатление, что хозяева вышли, не имея четкого плана на матч. Игра лионцев заточена на атаку, однако гостевые подвиги армейцев в текущем сезоне так их напугали, что пойти вперед большими силами, да еще имея столь скользкое преимущество, французы не рискнули, отдав, по сути, мяч сопернику.

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В контратаках они оказались не менее опасны. Сыгранной, но возрастной обороне москвичей, составленной из братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, было тяжело успевать за молниеносными прорывами Мемфиса Депая и Максвелла Корне. Игнашевич в одном из эпизодов и вовсе с каждым шагом отставал от оппонента. Дважды в течение тайма Игорю Акинфееву приходилось спасать партнеров в практически безнадежных ситуациях. И в том, что "армейцы" в первые 45 минут не пропустили, заслуга в первую очередь его», — пишет автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

«Тем не менее футболисты ЦСКА очень бодро начали встречу. Было очевидно, что никаких упаднических настроений в команде нет. Гости по возможности старались побыстрее проходить середину поля и дважды выводили Ахмеда Мусу на ударную позицию. Во втором случае форварду надо было пробить по воротам с нескольких метров мимо лежавшего уже на газоне Антони Лопеша, но он момент запорол. Все-таки нигерийский нападающий значительно дольше налаживает связи со старыми-новыми партнерами, чем того можно было ожидать.

Что не получилось у Мусы, удалось Александру Головину. В ходе контратаки на 39-й минуте он получил разрезающую передачу от Алана Дзагоева и техничным ударом красиво положил мяч в дальнюю "девятку". Траектория полета мяча для Лопеша оказалась недосягаемой, и под занавес тайма "армейцы" получили столь необходимый гол».

Зрелость ЦСКА

«Второй отрезок игры был более коротким, но стал решающим и наиболее ярким. Очевидно, что оба тренера хорошенько в перерыве накачали своих ребят, потому что градус нервозности возрос ощутимо. Стало чуть больше сумбура, хаоса, надрывных действий с обеих сторон. И тут сработала зрелость ЦСКА, которая не позволила "армейцам" дрогнуть.

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Накачка со стороны Гончаренко мобилизовала команду, а накачка со стороны Женезио, который наверняка предъявил претензии своим самонадеянным форвардам, дестабилизировала и раздергала подопечных. Это было заметно хотя бы по нервному поведению Диаса и Депая. В такой ситуации, когда счет в противостоянии равный, а психологический перевес на стороне чуть более опытной команды, чаша весов склонилась как раз за этим фактором в сторону ЦСКА.

О зрелости и уверенности "армейцев" красноречиво говорит поведение команды после пропущенного гола, которого быть не должно – судьи ошиблись, не увидев упущенного за пределы поля мяча у Ферри, сделавшего голевую передачу.

Снова вопрос к тому, зачем вообще арбитры за воротами, которые не видят ничего перед своим носом. ЦСКА не растерялся и тут же вонзил ответный мяч эмоционально неустойчивому противнику. И тут уже показательна реакция "Лиона", который, в отличие от "армейцев", на некоторое время "поплыл" и пропустил третий. Грамотно ЦСКА поступил еще и потому, что после второго гола не стал отходить назад, продолжив давление и почуяв, что "Лион" неустойчив морально и может дрогнуть», — говорится в статье на Soccer.ru.

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Сдюжили

«Грешным делом подумалось, что "Лион" повержен – настолько хорош был ЦСКА.

Рано было радоваться. Крашеный форвард Мариани пулей вылетел из-за спины Алексея Березуцкого – и уже 2:3, и уже все на волоске, и стадион гонит французов к воротам Акинфеева. Но не должны были ТАКИЕ армейцы отдать "Лиону" место в четвертьфинале Лиги Европы. Сдюжили. И было это абсолютно справедливо. С какой бы силой ни свистели французские болельщики после финального свистка. Впервые российский клуб прошел дальше, проиграв первый матч на своем поле.

Браво, Виктор Гончаренко!» — пишет Игорь Рабинер в своем материале на «СЭ».

ЦСКА — это вам не «Зенит»

«ЦСКА доказал, что команда – это не набор футболистов, как в том же "Зените" Роберто Манчини, а единая семья, которая с годами только крепнет. И в семье не без упоротого Витиньо – надеюсь, в раздевалке Дзагоев отвешивает ему "лещей" за каждую передержку мяча.

В 1/8 финала Лиги Европы мало кто верил в успех хоть какого-то из российских клубов. И болельщики-пессимисты, и сомневающиеся эксперты пророчили групповой вылет. "Армейцы" дали жару и помогли многим критикам самоопределиться.

Не так важно, кто достанется ЦСКА в 1/4 финала ЛЕ. Попадание туда российского клуба скромных возможностей – уже похвальное достижение. Спасибо Виктору Гончаренко и его футболистам за великолепное представление.

А к французам, которые остались без участия в домашнем финале, есть один вопрос: зачем местные полицейские перед матчем распыляли слезоточивый газ, если просто могли взглянуть на игру Мемфиса Депая? Это был реальный беспорядок», — пишет Роман Герасимов из FootballHD.

В чем интрига весны?

«В конце февраля стало известно, что Россия нынче точно не отдаст Португалии шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА. Значит, как и в сезоне-2018/19, в еврокубковой кампании-2019/20 сразу три команды от нашей страны выступят в Лиге чемпионов, две из которых начнут турнир с группового этапа.

Седьмая строчка не так привлекательна: она позволяет выставить всего две команды в Лигу чемпионов. Поэтому удержаться на шестой строчке, на которую наша страна взобралась в прошлом сезоне, было очень важно. С точки зрения мест в Лиге Европы шестое место в таблице коэффициентов и седьмое ничем не отличаются: и то, и другое дают право выставить три команды в Лигу Европы, лишь одну — в групповой этап.

При удачном раскладе весной мы можем сразиться с Францией за пятую строчку. С точки зрения Лиги чемпионов пятое место и шестое ничем не отличается: обе страны делегируют по две команды в групповой этап и одну в квалификацию. А вот в Лиге Европы разница есть: сразу две команды пятой страны из трех начнут турнир с группового раунда, тогда как у шестой путевку в осень получит один коллектив из трех...

На данный момент отставание России от Франции составляет 2.233 балла. Разница равняется шести нашим победам (2.400). Или пяти победам и выходу ЦСКА в финал Лиги Европы — тогда получится добрать бонусными баллами (2.000+0.200+0.200). Шесть побед в этом сезоне нам уже не светит — при лучших раскладах ЦСКА проведет пять матчей. Поэтому у нас есть лишь теоретические шансы достать Францию: как можно выиграть все матчи на стадии четвертьфинала, полуфинала и финала? Если бы "Зенит" прошел "Лейпциг", еще можно было на что-то надеяться. Как и у России, у Франции остался один клуб в розыгрыше — "Марсель". Нужно, чтобы и он еще проигрывал!

Португалию мы опережаем на 6.267 баллов — громадный задел, позволяющий о конкуренте пока не думать», — говорится в статье Евгения Ломоносова на «Советском спорте».