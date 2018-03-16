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    Головин: ЦСКА имел преимущество и заслуженно победил

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    Александр Головин
    На фото:Александр Головин
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/201815:00
    Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал победу над «Лионом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

    «Получился очень напряженный еврокубковый матч. Конечно, Лига Европы — это серьезный уровень, поэтому эмоции сейчас особенно приятные. Эта встреча в очередной раз показала, что мы сильны, прежде всего, командной игрой и командным характером. Был непростой отрезок в матче, когда они забили второй мяч, но в целом мы играли с преимуществом и заслуженно выиграли.

    Что касается моего гола, то все удачно сложилось, бил на исполнение в дальний угол. Каким задумывал удар, таким он и получился», — цитирует хавбека «Р-Спорт».

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