Сегодня в15:00 08:28
ЦСКА узнает соперников по 1/4 финала Лиги Европы. Онлайн жербьевки08:29
В 1/4 финала турнира вышли: ЦСКА (Россия), «Атлетико» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Лацио» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Арсенал» (Англия).08:30
Жеребьевка полностью слепая. Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля.
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/2018 — онлайн трансляция. Сезон 2017/2018
Пары 1/4 финала
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Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/2018 Сегодня в 14:00
Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/2018 Сегодня в 15:00
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