Бывший итальянский тренер Фабио Капелло поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Франция и Испания — главные фавориты; у них превосходное техническое мастерство. Мне любопытно посмотреть на Англию Тухеля. Германия несколько сдала позиции, и я с нетерпением жду, когда увижу их в действии на этом чемпионате мира. Однако я болею за Бразилию Карло Анчелотти: он невероятный человек, быстро адаптируется к любой обстановке, а в Бразилии это не так просто.

У Монтеллы команда, которая может быть интересной; они играют с характером и верой. Чалханоглу — ключевой игрок, а Йылдыз будет создавать проблемы сопернику, он меняет ход игры на поле», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года на полях США, Мексики и Канады.