6 июня в 23:00 мск в Харрисоне состоится товарищеский матч Боливии и Шотландии. Расскажем в тексте, как и где посмотреть игру.

Сборная Шотландии впервые с 1998 года сыграет в чемпионате мира. Сопернику выйти на мундиаль не удалось. Боливийцы дошли до межконтинентального плей-офф, где уступили Ираку.

Между собой Боливия и Шотландия еще не играли. Сегодня будет первая игра за всю историю. Кому удастся начать эту серию с победы и будет ли победитель?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

Котировки букмекеров: 6.60 — победа Боливии, 4.40 — ничья, 1.45 — победа Шотландии.

Прогноз ИИ: матч закончится вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Боливия — Шотландия смотрите на LiveCup.Run.