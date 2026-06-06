6 июня в 23:00 мск в Харрисоне состоится товарищеский матч Боливии и Шотландии. Расскажем в тексте, как и где посмотреть игру.
Сборная Шотландии впервые с 1998 года сыграет в чемпионате мира. Сопернику выйти на мундиаль не удалось. Боливийцы дошли до межконтинентального плей-офф, где уступили Ираку.
Между собой Боливия и Шотландия еще не играли. Сегодня будет первая игра за всю историю. Кому удастся начать эту серию с победы и будет ли победитель?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- Котировки букмекеров: 6.60 — победа Боливии, 4.40 — ничья, 1.45 — победа Шотландии.
- Прогноз ИИ: матч закончится вничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Боливия — Шотландия смотрите на LiveCup.Run.