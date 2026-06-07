7 июня в Форт Лодердейл состоится товарищеский матч сборных Венесуэлы и Турции. Начало в 01:00 мск. Расскажем, где можно будет следить за ходом этого поединка.

Малорезультативная Венесуэла сыграет с дерзкой Турцией, которая сыграет в этом году на мундиале. Напомним, что турки обеспечили себе место на ЧМ, поскольку выиграли в плей-офф у Румынии и Косово.

Хорошая серия Турции наталкивает на мысль, что у Венесуэлы сегодня будут проблемы. «Султаны» не проигрывают 7 матчей подряд, 6 из которых закончились победой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.91.

Котировки букмекеров: 6.20 — победа Венесуэлы, 4.30 — ничья, 1.50 — победа Турции.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Венесуэла — Турция смотрите на LiveCup.Run.