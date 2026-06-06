6 июня в 22:00 мск на стадионе «Снапдрэгон» в Сан-Диего состоится товарищеский матч сборных Швейцарии и Австралии. Где и как смотреть игру, рассказываем в нашей публикации.

Впервые с 2010 года Швейцария и Австралия сойдутся в очном поединке. Учитывая, что между собой команды встречались только раз и тогда была нулевая ничья, ни одна из команд в этой серии не побеждала.

Понятно, что накануне старта мундиаля, где сыграют обе команды, каждой из них бы хотелось получить позитивный результат. Особенно это касается Австралии, которая ранее проиграла Мексике 0:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

Коэффициенты букмекеров: 1.55 — победа Швейцарии, 3.95 — ничья, 5.70 — победа Австралии.

Прогноз ИИ: победа Швейцарии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Швейцария — Австралия смотрите на LiveCup.Run.