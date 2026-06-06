В товарищеском матче сборная Албании неожиданно уступила команде Люксембурга со счетом 0:1.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Данел Синани с передачи Аймана Дардари на 8-й минуте.

Результат матча

Албания Тирана 0:1 Люксембург Люксембург

0:1 Данель Синани 8'

Албания: Ален Шерри, Эльсеид Хюсай, Берат Джимсити, Марио Митай, Казим Лячи ( Юльян Шеху 46' ), Юльбер Рамадани ( Taulan Sulejmanov 46' ), Кристьян Аслани ( Adrion Pajaziti 63' ), Недим Байрами ( Cristian Shpendi 46' ), Мюрто Узуни ( Мирлинд Даку 78' ), Арбер Ходжа ( Армандо Броя 63' ), Bujar Pllana ( Арлинд Айети 46' )

Люксембург: Мика Пинту ( Флориан Бонерт 46' ), Дирк Карлсон, Сеид Корач, Лоран Жанс ( Эдвин Муратович 46' ), Данель Синани, Кристофер Мартинс ( Hamza Kadamani 69' ), Венсан Тиль ( Себастьян Тиль 77' ), Айман Дардари ( Miguel Goncalves 69' ), Enzo Duarte ( Энес Махмутович 46' ), Tomas Cruz ( Вахид Селимович 90' ), Tiago Pereira

Жёлтые карточки: Кристьян Аслани 32', Казим Лячи 36', Adrion Pajaziti 90+3' — Enzo Duarte 5', Сеид Корач 36', Флориан Бонерт 87'