В товарищеском матче сборная Албании неожиданно уступила команде Люксембурга со счетом 0:1.
Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Данел Синани с передачи Аймана Дардари на 8-й минуте.
Результат матча
АлбанияТирана0:1ЛюксембургЛюксембург
0:1 Данель Синани 8'
Албания: Ален Шерри, Эльсеид Хюсай, Берат Джимсити, Марио Митай, Казим Лячи (Юльян Шеху 46'), Юльбер Рамадани (Taulan Sulejmanov 46'), Кристьян Аслани (Adrion Pajaziti 63'), Недим Байрами (Cristian Shpendi 46'), Мюрто Узуни (Мирлинд Даку 78'), Арбер Ходжа (Армандо Броя 63'), Bujar Pllana (Арлинд Айети 46')
Люксембург: Мика Пинту (Флориан Бонерт 46'), Дирк Карлсон, Сеид Корач, Лоран Жанс (Эдвин Муратович 46'), Данель Синани, Кристофер Мартинс (Hamza Kadamani 69'), Венсан Тиль (Себастьян Тиль 77'), Айман Дардари (Miguel Goncalves 69'), Enzo Duarte (Энес Махмутович 46'), Tomas Cruz (Вахид Селимович 90'), Tiago Pereira
Жёлтые карточки: Кристьян Аслани 32', Казим Лячи 36', Adrion Pajaziti 90+3' — Enzo Duarte 5', Сеид Корач 36', Флориан Бонерт 87'
Отметим, что сборные Албании и Люксембурга не смогли пробиться на предстоящий ЧМ-2026.