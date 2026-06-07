. Announce Аргентина — Гондурас, 7 июня 2026: где смотреть онлайн видеотрансляцию товарищеского матча. Прямой эфир, время начала и доступные варианты просмотра Сборная Аргентины проведет товарищеский матч со сборной Гондураса. Игра состоится 7 июня в 03:00 мск. Расскажем, где смотреть игру.

Аргентина набрала прекрасную форму. В последние месяцы «небесно-голубые» редко уходят с поля без победы. Коллектив Лионеля Скалони уверенно преодолел квалификацию на чемпионат мира, а после продолжил крошить своих оппонентов в товарищеских встречах.

Для Гондураса такой оппонент явно не по зубам. Тем не менее команда редко проигрывает. Она добыла две ничьи с Коста-Рикой, разыграла мировую с Перу. Однако во всех трех матчах очной серии гондурасцы проиграли Аргентине. Будет ли четвертое фиаско?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Коэффициенты букмекеров: 1.11 — победа Аргентины, 8.50 — ничья, 20.0 — победа Гондураса.

ИИ считает, что у Аргентины не будет проблем, команда Лионеля Скалони выиграет 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Аргентина — Гондурас смотрите на LiveCup.Run.