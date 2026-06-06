В товарищеском матче сборная Португалии в родных стенах победила команду Чили со счетом 2:1.
Авторами забитых мячей в составе португальцев стали Гонсалу Гедеш на 58-й минуте и Бруну Фернандеш на 85-й минуте.
Отметим, что в компенсированное к первому тайму время на поле случилась потасовка, результатом которой стали удаления Рафаэля Леау и Ивана Романа.
Результат матча
ПортугалияЛиссабон2:1ЧилиСантьяго
1:0 Гонсалу Гуэдеш 58' 2:0 Бруну Фернандеш 75' 2:1 Лукас Сепеда 90+2'
Португалия: Жозе Са (Руи Силва 46'), Нелсон Семеду (Гонсалу Инасиу 46'), Рубен Диаш (Томаш Араужу 87'), Жоау Канселу, Ренато Вейга (Гонсалу Гуэдеш 46'), Бернарду Силва (Рубен Невеш 46'), Саму Кошта (Педру Нету 48'), Бруну Фернандеш, Шику Консейсау (Жоау Фелиш 76'), Рафаэл Леау, Криштиану Роналду (Диогу Далот 46')
Чили: Лоуренс Вигуру, Габриэль Суасо, Гильермо Марипан, Иван Роман, Дарио Осорио (Фабиан Ормасабаль 80'), Висенте Писарро (Виктор Мендес 80'), Агустин Арсе (Лукас Сепеда 67'), Gonzalo Tapia (Иван Моралес 80'), Maximiliano Gutierrez (Родриго Эчеверрия 68'), Felipe Loyola (Nils Reichmuth 80'), Felipe Faundez (Франсиско Сьерральта 46')
Красные карточки: Рафаэл Леау 45+2' — Иван Роман 45+2'
Напомним, что сборная Португалии выступит на предстоящем ЧМ-2026, а вот Чили — нет.