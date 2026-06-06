В товарищеском матче сборная Португалии в родных стенах победила команду Чили со счетом 2:1.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Авторами забитых мячей в составе португальцев стали Гонсалу Гедеш на 58-й минуте и Бруну Фернандеш на 85-й минуте.

Отметим, что в компенсированное к первому тайму время на поле случилась потасовка, результатом которой стали удаления Рафаэля Леау и Ивана Романа.

Результат матча Португалия Лиссабон 2:1 Чили Сантьяго 1:0 Гонсалу Гуэдеш 58' 2:0 Бруну Фернандеш 75' 2:1 Лукас Сепеда 90+2' Португалия: Жозе Са ( Руи Силва 46' ), Нелсон Семеду ( Гонсалу Инасиу 46' ), Рубен Диаш ( Томаш Араужу 87' ), Жоау Канселу, Ренато Вейга ( Гонсалу Гуэдеш 46' ), Бернарду Силва ( Рубен Невеш 46' ), Саму Кошта ( Педру Нету 48' ), Бруну Фернандеш, Шику Консейсау ( Жоау Фелиш 76' ), Рафаэл Леау, Криштиану Роналду ( Диогу Далот 46' ) Чили: Лоуренс Вигуру, Габриэль Суасо, Гильермо Марипан, Иван Роман, Дарио Осорио ( Фабиан Ормасабаль 80' ), Висенте Писарро ( Виктор Мендес 80' ), Агустин Арсе ( Лукас Сепеда 67' ), Gonzalo Tapia ( Иван Моралес 80' ), Maximiliano Gutierrez ( Родриго Эчеверрия 68' ), Felipe Loyola ( Nils Reichmuth 80' ), Felipe Faundez ( Франсиско Сьерральта 46' ) Красные карточки: Рафаэл Леау 45+2' — Иван Роман 45+2'

Статистика матча 8 Удары в створ 4 5 Удары мимо 5 62 Владение мячом 38 9 Угловые удары 3 3 Офсайды 1 8 Фолы 17

Напомним, что сборная Португалии выступит на предстоящем ЧМ-2026, а вот Чили — нет.