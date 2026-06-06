В товарищеском матче сборная Румынии оказалась сильнее команды Уэльса со счетом 2:1.

На 52-й минуте Флоринел Коман открыл счет в этой игре, на 63-й минуте Дэвид Брус смог восстановить статус-кво. На 80-й минуте Адриан Рус принес победу румынам.

Результат матча

Румыния Бухарест 2:1 Уэльс Кардифф

1:0 Флоринел Коман 52' 1:1 Дэвид Брукс 64' 2:1 Адриан Рус 80'

Румыния: Отто Хиндрих ( Штефан Тырновану 46' ), Андрей Буркэ ( Адриан Рус 46' ), Матей Илие ( Денис Дрэгуш 64' ), Деян Сореску ( Тони Страта 46' ), Николае Станчу ( David Matei 70' ), Тудор Бэлуцэ ( Andrei Coubis 64' ), Влад Драгомир, Дариус Олару ( Михай Попеску 64' ), Луис Мунтяну ( Catalin Cirjan 64' ), Lisav Naif Eissat ( Флоринел Коман 46' ), Stefan Baiaram ( Андрей Себастьян Борза 46' )

Уэльс: Дэнни Уорд, Неко Уильямс ( Ronan Kpakio 88' ), Рис Норрингтон-Дэвис ( Коннор Робертс 60' ), Джо Родон, Бреннан Джонсон ( Крис Мепэм 71' ), Даниэль Джеймс ( Сорба Томас 71' ), Натан Бродхед ( Льюис Каумас 60' ), Этан Ампаду, Киффер Мур ( Дэвид Брукс 60' ), Josh Sheehan, Kai Andrews ( Камерон Конгрив 71' )

Жёлтые карточки: Адриан Рус 87' — Дэвид Брукс 79'