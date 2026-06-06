В товарищеском матче сборная Румынии оказалась сильнее команды Уэльса со счетом 2:1.
На 52-й минуте Флоринел Коман открыл счет в этой игре, на 63-й минуте Дэвид Брус смог восстановить статус-кво. На 80-й минуте Адриан Рус принес победу румынам.
Результат матча
РумынияБухарест2:1УэльсКардифф
1:0 Флоринел Коман 52' 1:1 Дэвид Брукс 64' 2:1 Адриан Рус 80'
Румыния: Отто Хиндрих (Штефан Тырновану 46'), Андрей Буркэ (Адриан Рус 46'), Матей Илие (Денис Дрэгуш 64'), Деян Сореску (Тони Страта 46'), Николае Станчу (David Matei 70'), Тудор Бэлуцэ (Andrei Coubis 64'), Влад Драгомир, Дариус Олару (Михай Попеску 64'), Луис Мунтяну (Catalin Cirjan 64'), Lisav Naif Eissat (Флоринел Коман 46'), Stefan Baiaram (Андрей Себастьян Борза 46')
Уэльс: Дэнни Уорд, Неко Уильямс (Ronan Kpakio 88'), Рис Норрингтон-Дэвис (Коннор Робертс 60'), Джо Родон, Бреннан Джонсон (Крис Мепэм 71'), Даниэль Джеймс (Сорба Томас 71'), Натан Бродхед (Льюис Каумас 60'), Этан Ампаду, Киффер Мур (Дэвид Брукс 60'), Josh Sheehan, Kai Andrews (Камерон Конгрив 71')
Жёлтые карточки: Адриан Рус 87' — Дэвид Брукс 79'
Напомним, что сборные Румынии и Уэльса не смогли пробиться на предстоящий чемпионат мира.