Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Право "Локомотива" считать, что футболист стоит дороже, это переговорный процесс. Понятно, что футболисты — ребята не крепостные, у Батракова контракт, поэтому его агентам надо договариваться. Но ясно одно: такие предложения могут быть раз в жизни, и всем надо определяться.

Должны ли быть соблюдены интересы "Локомотива"? Интересы обоих клубов и, прежде всего, самого Батракова. Он же не крепостной крестьянин», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Батраков провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал 12 ассистов.