Сборная США примет сборную Германии в товарищеском матче, который состоится 6 июня в 21:30 мск на «Солдьер Филд» в Чикаго. Рассказываем, где можно посмотреть поединок.

Команды готовятся к предстоящему ЧМ. Сборная США на правах хозяйки без квалификации прошла на турнир, где сыграет в одной группе Турцией, Австралией и Парагваем. Бундестим прошла отбор, потерпев только одно поражение. Она попала в группу со сборными Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Сборная Германии накануне имеет 8 побед подряд. Немецкая машина явно хотела бы подойти к мундиалю, сохранив свою текущую форму. Удастся ли ей повторить результат матч 2023 года, когда Германия выиграла у США 3:1?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 5.00 — победа США, 4.50 — ничья, 1.60 — победа Германии.

Прогноз ИИ: матч выиграет сборная Германии со счетом 1:0.

Трансляция матча США — Германия

Прямую трансляцию матча США — Германия смотрите на LiveCup.Run 21:30 мск.