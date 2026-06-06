Сборная США примет сборную Германии в товарищеском матче, который состоится 6 июня в 21:30 мск на «Солдьер Филд» в Чикаго. Рассказываем, где можно посмотреть поединок.
Команды готовятся к предстоящему ЧМ. Сборная США на правах хозяйки без квалификации прошла на турнир, где сыграет в одной группе Турцией, Австралией и Парагваем. Бундестим прошла отбор, потерпев только одно поражение. Она попала в группу со сборными Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.
Сборная Германии накануне имеет 8 побед подряд. Немецкая машина явно хотела бы подойти к мундиалю, сохранив свою текущую форму. Удастся ли ей повторить результат матч 2023 года, когда Германия выиграла у США 3:1?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Коэффициенты букмекеров: 5.00 — победа США, 4.50 — ничья, 1.60 — победа Германии.
- Прогноз ИИ: матч выиграет сборная Германии со счетом 1:0.
Трансляция матча США — Германия
Прямую трансляцию матча США — Германия смотрите на LiveCup.Run 21:30 мск.