Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил перспективы команды на предстоящем ЧМ-2026.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Мы не фавориты, но мы едем туда, чтобы всех разгромить. Я не говорю, что мы выше фаворитов, я говорю, что мы сильнее всех остальных. Мы это сделаем, всё сведётся к этому. В любом случае, чтобы добраться до вершины, нам придётся победить всех, кто стоит перед нами. Мы знаем тройку лидеров, а вот кто после них, мы не знаем. Но давайте подумаем об этом, давайте сосредоточимся на этой тройке лидеров. Это интерпретация, но это тоже часть жизни», — заявил Дешам в эфире YouTube-канала M6 Info.

На групповом этапе чемпионата мира французам предстоит сыграть с Сенегалом, Норвегией и Ираком.