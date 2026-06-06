Известный тренер Фабио Капелло высказался об игре испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Ямаль превосходит всех остальных; он умеет забивать голы и самоотвержен. Возможно, родители слишком сильно давят на него, но его мастерство неоспоримо. Он может стать новым Месси: видеть, как играют такие футболисты, как он, стоит цены билета», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Ямаль провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 24 голами и 18 результативными передачами.