Сборные Панамы и Боснии и Герцеговины сыграют 6 июня в 22:00 мск в товарищеском матче, который пройдет на «СИТИПАРК» в Сент-Луисе, США. О том, где и как посмотреть матч, расскажем далее.

Панама надеется удачно выступить на предстоящем мундиале, который станет для команды вторым в ее истории. Накануне команда обыграла Доминиканскую Республику 4:2 в рамках подготовки к ЧМ.

Босния и Герцеговина также празднует выход на ЧМ. За время независимости команда лишь во второй раз сыграет на этом международном турнире и к нему она подходит в неплохой форме, имея 7 матчей без поражений. Напомним, что путевку на ЧМ боснийцы вырвали в плей-офф, обыграл Уэльс и Италию в серии пенальти.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.

Котировки букмекеров: 3.10 — победа Панамы, 3.05 — ничья, 2.40 — победа Боснии и Герцеговины.

Прогноз ИИ: со счетом 2:1 выиграет Босния и Герцеговина.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Панама — Босния и Герцеговина смотрите на LiveCup.Run.