В товарищеском матче сборная Германии на выезде сломила сопротивление команды США со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре немцы на 2-й минуте усилиями Кая Хаверца. Американцы смогли восстановить статус-кво на 37-й минуте благодаря голу Энтони Робинсона.

Все решилось на 57-й минуте, когда Лерой Сане поразил ворота хозяев и принес победу сборной Германии.

Результат матча

США Вашингтон 1:2 Германия Берлин

0:1 Кай Хаверц 3' 1:1 Энтони Робинсон 37' 1:2 Лерой Зане 57'

США: Мэтт Фриз, Alex Freeman ( Тимоти Уэа 72' ), Майлз Робинсон ( Остон Трасти 62' ), Тим Рим ( Рикардо Пепи 72' ), Энтони Робинсон ( Джованни Рейна 62' ), Серджино Дест ( Max Arfsten 72' ), Тайлер Адамс ( Кристиан Ролдан 72' ), Уэстон Маккенни ( Себастьян Берхалтер 62' ), Кристиан Пулишич ( Марк Маккензи 62' ), Малик Тилльман ( Бренден Ааронсон 72' ), Фоларин Балогун ( Джозеф Скалли 72' )

Германия: Оливер Бауман, Натаниэль Браун ( Давид Раум 61' ), Нико Шлоттербек, Жонатан Та, Йозуа Киммих ( Дениз Ундав 61' ), Кай Хаверц ( Вальдемар Антон 61' ), Флориан Вирц ( Леон Горецка 81' ), Джамал Мусиала ( Максимилиан Байер 81' ), Лерой Зане ( Джейми Левелинг 72' ), Александар Павлович ( Ангело Штиллер 81' ), Феликс Нмеча ( Надим Амири 81' )

Жёлтая карточка: Давид Раум 69' (Германия)