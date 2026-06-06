В товарищеском матче сборная Германии на выезде сломила сопротивление команды США со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре немцы на 2-й минуте усилиями Кая Хаверца. Американцы смогли восстановить статус-кво на 37-й минуте благодаря голу Энтони Робинсона.
Все решилось на 57-й минуте, когда Лерой Сане поразил ворота хозяев и принес победу сборной Германии.
Результат матча
СШАВашингтон1:2ГерманияБерлин
0:1 Кай Хаверц 3' 1:1 Энтони Робинсон 37' 1:2 Лерой Зане 57'
США: Мэтт Фриз, Alex Freeman (Тимоти Уэа 72'), Майлз Робинсон (Остон Трасти 62'), Тим Рим (Рикардо Пепи 72'), Энтони Робинсон (Джованни Рейна 62'), Серджино Дест (Max Arfsten 72'), Тайлер Адамс (Кристиан Ролдан 72'), Уэстон Маккенни (Себастьян Берхалтер 62'), Кристиан Пулишич (Марк Маккензи 62'), Малик Тилльман (Бренден Ааронсон 72'), Фоларин Балогун (Джозеф Скалли 72')
Германия: Оливер Бауман, Натаниэль Браун (Давид Раум 61'), Нико Шлоттербек, Жонатан Та, Йозуа Киммих (Дениз Ундав 61'), Кай Хаверц (Вальдемар Антон 61'), Флориан Вирц (Леон Горецка 81'), Джамал Мусиала (Максимилиан Байер 81'), Лерой Зане (Джейми Левелинг 72'), Александар Павлович (Ангело Штиллер 81'), Феликс Нмеча (Надим Амири 81')
Жёлтая карточка: Давид Раум 69' (Германия)
Напомним, что сборные США и Германии примут участие в предстоящем ЧМ-2026.