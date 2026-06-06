В товарищеском матче сборные Швейцарии и Австралии сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в этой игре швейцарцы благодаря точному удару Дэна Ндойе на 14-й минуте. Уйти от поражения австралийцы смогли на 56-й минуте усилиями Тете Йенги.
Результат матча
ШвейцарияБерн1:1АвстралияКанберра
1:0 Дан Ндой 14' 1:1 Тете Енги 56'
Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер (Миро Мухайм 71'), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес (Ардон Ясари 71'), Михел Эбишер (Джибриль Соу 46'), Иоганн Манзамби (Денис Закария 71'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Дан Ндой (Фабиан Ридер 46'), Зеки Мохамед Амдуни
Австралия: Азиз Бехич, Кай Тревин (Jacob Italiano 47'), Лукас Херрингтон (Кэмерон Бургесс 46'), Гарри Суттар, Алессандро Чиркати (Джейсон Герия 47'), Кристиан Вольпато (Connor Metcalfe 46'), Тете Енги, Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler (Джексон Ирвайн 71'), Aiden O'Neill, Patrick Beach
Жёлтые карточки: Мануэль Аканджи 32', Гранит Джака 45+2' — Тете Енги 34', Nestory Irankunda 68'
Напомним, что сборные Швейцарии и Австралии примут участие в предстоящем чемпионате мира.