В товарищеском матче сборные Швейцарии и Австралии сыграли вничью 1:1.

Открыли счет в этой игре швейцарцы благодаря точному удару Дэна Ндойе на 14-й минуте. Уйти от поражения австралийцы смогли на 56-й минуте усилиями Тете Йенги.

Результат матча

Швейцария Берн 1:1 Австралия Канберра

1:0 Дан Ндой 14' 1:1 Тете Енги 56'

Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер ( Миро Мухайм 71' ), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес ( Ардон Ясари 71' ), Михел Эбишер ( Джибриль Соу 46' ), Иоганн Манзамби ( Денис Закария 71' ), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Дан Ндой ( Фабиан Ридер 46' ), Зеки Мохамед Амдуни

Австралия: Азиз Бехич, Кай Тревин ( Jacob Italiano 47' ), Лукас Херрингтон ( Кэмерон Бургесс 46' ), Гарри Суттар, Алессандро Чиркати ( Джейсон Герия 47' ), Кристиан Вольпато ( Connor Metcalfe 46' ), Тете Енги, Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler ( Джексон Ирвайн 71' ), Aiden O'Neill, Patrick Beach

Жёлтые карточки: Мануэль Аканджи 32', Гранит Джака 45+2' — Тете Енги 34', Nestory Irankunda 68'